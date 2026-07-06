Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пропагандистка Симоньян згадала про талони на їжу та закликала росіян готуватися до найгіршого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Пропагандистка Симоньян згадала про талони на їжу та закликала росіян готуватися до найгіршого
скриншот відео

Пропагандистка фактично закликала росіян змиритися з тим, що ситуація в РФ стане ще гіршою

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян на тлі бензинового колпасу в Росії нагадала співвітчизникам про талони на їжу. Як інформує «Главком», про це вона сказала в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Симоньян заявила, що Захід нібито намагається дестабілізувати ситуацію всередині Росії, зриваючи туристичний сезон та створюючи проблеми з авіасполученням і забезпеченням пальним.

Водночас пропагандистка фактично закликала росіян змиритися з можливим погіршенням ситуації. За її словами, відсутність бензину не є приводом для паніки, адже її покоління пам'ятає часи, коли продукти видавали за талонами.

«Давайте все-таки згадувати, через які труднощі ми з вами пройшли. Бензину немає? Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була за картками. У моєму Краснодарі у 1992 році були купони, ми їх вирізали й ходили. Витримали тоді – витримаємо і зараз», – пригадала Симоньян.

Вона також стверджує, що російське суспільство вже буцімто «неможливо налякати», оскільки воно нібито стало сильнішим за останнє століття. 

Нагадаємо, паливна криза в Росії набула загальнонаціонального масштабу: обмеження на відпуск пального для приватних автомобілів запроваджено вже у 53 регіонах, а найбільші нафтові компанії країни припинили продаж бензину в каністри. 

Зазначимо, паливна криза в Росії продовжує загострюватися на тлі ударів України по нафтопереробній інфраструктурі. У різних регіонах країни фіксують довгі черги на автозаправках, а подекуди ситуація переростає у конфлікти та бійки між водіями. Російські водії дедалі частіше змушені боротися не лише за місце в черзі, а й буквально за можливість заправити автомобіль. 

Читайте також:

Теги: пропагандист росіяни росія бензин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від початку повномасштабної війни зафіксовано вже понад сотню ударів по об’єктах на українській території поблизу румунського кордону
У Румунії виявлені уламки російського дрона з бойовою частиною
30 червня, 14:08
Ембарго країн G7 на російські алмази закрили для компанії традиційні ринки збуту й поглибили її фінансові труднощі
Росія зупинила видобуток на найбільшому родовищі алмазів
26 червня, 22:40
Лавров стверджує, що всі заяви західних країн нібито зводяться до вимог «капітуляції Москви»
Москва після успішних атак України поскаржилась, що Захід не зміг закінчити війну
23 червня, 14:25
Російську столицю затягує димом після атаки українських безпілотників
«Москва, а в нас війна!» Росіян накрила істерика після масованої атаки 
18 червня, 10:33
Дональд Трамп на саміті у Франції
«Що там відбувається – божевілля»: Трамп закликав Росію укласти угоду (відео)
16 червня, 13:17
Мер Терехов допомагав рятувати картини
У Харкові росіяни вгатили дроном по художньому музею, евакуювати картини допомагав мер
14 червня, 19:53
Двоє загиблих та четверо поранених на Сумщині
На Сумщині через атаку ворога двоє загиблих та четверо поранених
14 червня, 09:49
НАТО погодило нову оцінку військової загрози з боку Росії
Генерал Бундесверу назвав рік можливої атаки Росії на країни НАТО
12 червня, 14:20
Андрій STiger Новак став фігурантом гучного скандалу
Титулований український покерист Новак співпрацює з росіянином, який підтримує війну
10 червня, 11:18

Соціум

На Кубі стався масштабний блекаут: без світла майже 10 млн людей 
На Кубі стався масштабний блекаут: без світла майже 10 млн людей 
Пропагандистка Симоньян згадала про талони на їжу та закликала росіян готуватися до найгіршого
Пропагандистка Симоньян згадала про талони на їжу та закликала росіян готуватися до найгіршого
Уражено Омський НПЗ, що знаходиться за 2,5 тис. км від України (відео)
Уражено Омський НПЗ, що знаходиться за 2,5 тис. км від України (відео)
СБУ вдарила по Ярославському НПЗ і військових об'єктах у Криму
СБУ вдарила по Ярославському НПЗ і військових об'єктах у Криму
Фінляндія закрила частину повітряного простору: причина
Фінляндія закрила частину повітряного простору: причина
Критичний дефіцит ракет до Patriot. Міноборони знайшло термінове рішення
Критичний дефіцит ракет до Patriot. Міноборони знайшло термінове рішення

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua