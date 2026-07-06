Пропагандистка фактично закликала росіян змиритися з тим, що ситуація в РФ стане ще гіршою

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян на тлі бензинового колпасу в Росії нагадала співвітчизникам про талони на їжу. Як інформує «Главком», про це вона сказала в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Симоньян заявила, що Захід нібито намагається дестабілізувати ситуацію всередині Росії, зриваючи туристичний сезон та створюючи проблеми з авіасполученням і забезпеченням пальним.

Водночас пропагандистка фактично закликала росіян змиритися з можливим погіршенням ситуації. За її словами, відсутність бензину не є приводом для паніки, адже її покоління пам'ятає часи, коли продукти видавали за талонами.

Пропагандистка Симоньян згадала про талони на їжу та закликала росіян готуватися до найгіршого pic.twitter.com/oqpYqrX4DV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 6, 2026

«Давайте все-таки згадувати, через які труднощі ми з вами пройшли. Бензину немає? Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була за картками. У моєму Краснодарі у 1992 році були купони, ми їх вирізали й ходили. Витримали тоді – витримаємо і зараз», – пригадала Симоньян.

Вона також стверджує, що російське суспільство вже буцімто «неможливо налякати», оскільки воно нібито стало сильнішим за останнє століття.

Нагадаємо, паливна криза в Росії набула загальнонаціонального масштабу: обмеження на відпуск пального для приватних автомобілів запроваджено вже у 53 регіонах, а найбільші нафтові компанії країни припинили продаж бензину в каністри.

Зазначимо, паливна криза в Росії продовжує загострюватися на тлі ударів України по нафтопереробній інфраструктурі. У різних регіонах країни фіксують довгі черги на автозаправках, а подекуди ситуація переростає у конфлікти та бійки між водіями. Російські водії дедалі частіше змушені боротися не лише за місце в черзі, а й буквально за можливість заправити автомобіль.