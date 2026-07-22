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Російська пропаганда в паніці від призначення Драпатого (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російська пропаганда в паніці від призначення Драпатого (відео)
Сладков стверджує, що саме призначення Драпатого нібито не змінить ситуації на фронті
фото з відкритих джерел

«Війну він почав ще комбатом. Це дуже досвідчений командувач», – пропагандист Сладков

Російський воєнний пропагандист Олександр Сладков різко відреагував на призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Сладков визнав, що Драпатий є досвідченим військовим, який бере участь у війні ще з 2014 року. «Буде більше зухвалості, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування ЗСУ. Війну він почав ще комбатом. Це дуже досвідчений командувач», – заявив пропагандист.

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Попри гучні заяви, Сладков стверджує, що саме призначення Драпатого нібито не змінить ситуації на фронті. «Складнощі полягають у тому, що ми сьогодні почали активну роботу з виснаження запасів арсеналів і складів ЗСУ. Це обов'язково позначиться на ситуації на лінії фронту», – сказав він.

Водночас пропагандист назвав нового головнокомандувача ЗСУ «лютим ворогом» і «м'ясником найвищої категорії», повторивши традиційні для російської пропаганди звинувачення щодо подій у Маріуполі. Він вказав, що у 2014 році «Драпатий пустив бронетехніку на натовп протестувальників у Маріуполі».

Варто зазначити, у травні 2014 року, Михайло Драпатий командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади. Під час боїв за Маріуполь він особисто очолив екіпаж БМП-2, який прорвав барикади проросійських бойовиків, відкривши шлях українським військовим до міста. 

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Нагадаємо, Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.

Як повідомлялося, новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий пройшов шлях від командира батальйону, який 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі, до одного з найавторитетніших генералів армії, який востаннє публічно конфліктував із Олександром Сирським і відкрито підтримав звільненого міністра оборони Михайла Федорова.

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Теги: Маріуполь пропаганда пропагандист Михайло Драпатий

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