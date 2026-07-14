Польща попросила дозволу на арешт проросійського євродепутата

Гжегож Браун – найбільш антиукраїнський серед всіх польських політиків. Зокрема, він вимагає повністю зупинити військову підтримку Києва

Політик, якого підозрюють у низці злочинів, п'ять разів проігнорував виклики до прокуратури, тож Варшава звернулася до Європарламенту

Польська прокуратура звернулася до Європейського парламенту з проханням дозволити затримання та примусове доставлення до слідчих проросійського євродепутата Гжегожа Брауна. За даними слідства, політик систематично уникає процесуальних дій, попри зняття депутатського імунітету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речниці Генеральної прокуратури Польщі Анни Адамяк.

Як повідомили у прокуратурі, правоохоронці зібрали достатньо доказів для оголошення Брауну підозри. Його підозрюють у вчиненні низки злочинів, серед яких незаконне позбавлення волі, пошкодження майна, образа посадових осіб, наклеп, розпалювання ненависті та насильство щодо представника влади.

У зв'язку з цим генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек звернувся до голови Європейського парламенту з проханням надати дозвіл на затримання та примусове доставлення євродепутата до прокуратури.

У листопаді 2025 року Європейський парламент уже погодився зняти з Гжегожа Брауна депутатський імунітет у цій справі. Після цього польські прокурори неодноразово намагалися провести його допит як підозрюваного.

Втім, за даними слідства, політик п'ять разів не з'явився за викликом до прокуратури. Крім того, під час окремих процесуальних дій він разом із адвокатом без дозволу залишав приміщення або не повертався після оголошених перерв, через що вручити йому підозру так і не вдалося.

У прокуратурі вважають, що така поведінка свідчить про свідоме затягування розслідування та спробу уникнути кримінальної відповідальності, використовуючи статус депутата Європейського парламенту.

Відповідно до чинних правил, євродепутати користуються таким самим захистом від затримання, як і депутати польського парламенту. Саме тому польські правоохоронці не можуть затримати або примусово доставити Брауна до прокуратури без окремого дозволу Європейського парламенту.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував політиків, які виступають проти підтримки України. Коментуючи заяви кандидата в прем'єри від партії «Право і справедливість» Пшемислава Чарнека щодо припинення фінансування військової допомоги Україні та її відбудови, Туск назвав політиків, які намагаються заробити популярність на антиукраїнських настроях, «ворогами суспільства».