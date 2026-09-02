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У капелюсі з піснею Голохвастова. Яким був перший виступ Артема Пивоварова (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Артем Пивоваров проявляв свій талант ще з дитинства
фото: кадр з відео

Бабуся Артема Пивоварова шила костюм для його першого виступу

У мережі зʼявився запис першого сольного виступу українського співака Артема Пивоварова. У шкільні роки майбутній артист зіграв у мюзиклі «За двома зайцями». Про це розповідає «Главком».

На кадрах юний Артем Пивоваров вийшов на сцену у костюмі, з циліндром на голові та парасолькою. Позаду співака стояли дві дівчини, які йому підтанцьовували.

Першим виступом Пивоварова була участь у мюзиклі «За двома зайцями»
Першим виступом Пивоварова була участь у мюзиклі «За двома зайцями»
фото: кадр з відео

Пивоваров заспівав пісню «В небі канареєчка літає» героя Свирида Голохвастова з кінокомедії «За двома зайцями». Готуватися до першого виступу хлопцю допомагала бабуся. Саме вона зшила йому костюм та створила циліндр.

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«Я цю пісню співав у циліндрі. Моя бабуся швачка, вона мені зробила циліндр, костюм, і я виходив співав пісню Голохвастова. Це був мій перший сольний виступ», – розповідав Артем Пивоваров в інтервʼю Раміні Есхакзай.

Артем Пивоваров у шкільні роки вперше сольно заспівав нв сцені
Артем Пивоваров у шкільні роки вперше сольно заспівав нв сцені
фото: кадр з відео

Нагадаємо, у мережі зʼявилися фото з юних років співака Артема Пивоварова, з роками сильно змінився. До того, як стати популярним, виконавець приміряв чимало різних образів. Свідченням цих змін стали архівні фотографії, де можна побачити артиста в юності, який ще не встиг стати дуже відомим. Візуально помітно, що раніше у Пивоварова було значно менше татуювань. Також тоді співак мав зовсім іншу зачіску. Однак стрижки Пивоварова досить часто змінювалися.

До слова, Артем Пивоваров показував фото, як він виглядав у дитячі роки. Одне із фото зроблене в цирку. На ньому хлопчик у червоній шапці із зеленим помпончиком позує разом із собачкою. А на іншому він позує зі своєю мамою, яка тримає його на руках.

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Теги: Артем Пивоваров співак артист дитина пісня відео

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У капелюсі з піснею Голохвастова. Яким був перший виступ Артема Пивоварова (відео)
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