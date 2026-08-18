Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Потап в оточенні «хороших росіян» розповів, як вмовляв Каменських купити брендові речі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ігор Синяк та Сергій Григор’єв-Апполонов зняли відео з Потапом і Настею
фото: скриншот із відео

Потап і Настя показалися за вечерею з російським блогером та музикантом

Співачка Настя Каменських поскаржилася на те, що шкодує грошей на себе та через сльози купує брендові речі. Про це вона розповіла за вечерею з Потапом, російським блогером Ігорем Синяком та музикантом Сергієм Григор’євим-Апполоновим. Про це пише «Главком».

Настя Каменських похизувалася своєю новою покупкою – сумкою від відомого бренду Prada. Однак, за її словами, вона стояла у магазині та плакала, бо не могла наважитися витратити 2,5 тис. дол. на брендову річ.

«Вчора її купила. Я кажу: «Льоша, я поїхала в Outlet. Він каже: «Будь ласка, купи собі щось». Я кажу: «Це х***ь. Я не розумію, навіщо витрачати такі гроші на це». Він каже: «Я прошу тебе, будь ласка, зроби це», – висловилася співачка.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За словами Потапа, Каменських шкодує грошей, щоб купувати собі дорогі речі. Водночас репер вважає, що Настя «може купити усе». «Ти суперзірка, у тебе є гроші. Ти маєш виглядати добре», – заявив Потап. Водночас Каменських вважає, що подібні суми їй краще вкладати у розвиток кар’єри, однак сумку від Prada співачка все ж придбала.

Цією історією артистка поділилася під час вечері у ресторані Zeffirino в Монако. Серед її слухачів був також російський блогер Ігор Синяк, який народився у Краматорську Донецької області. Однак інфлюенсер має громадянство РФ та мешкає в Росії, після повномасштабного вторгнення він виїхав за кордон.

Також у компанії з Потапом і Каменських показався Сергій Григор’єв-Апполонов, який є родичем соліста гурту «Іванушки International» Андрія Григор’єва-Апполонова. Він народився в Саратові, нині мешкає у Франції.

До слова, українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного обговорення після спільного ролика із Сергієм Григор’євим-Апполоновим. Відео опублікували на офіційній сторінці міжнародного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії, де виступала співачка.

Читайте також:

Теги: відео росіяни Потап Настя Каменських

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кажанна звернулася до людей, які «легалізують росіян в українському інфопросторі»
Пісні співачки Кажанни зʼявилися на російській платформі «Яндекс»: що каже авторка
6 серпня, 20:42
Через ворожі удари понівечені приватні будинки, п'ятиповерхівка, господарська споруда та рейсовий автобус
На Нікопольщині через атаки РФ загинула людина, ще п'ятеро поранені
9 серпня, 22:39
Загарбники у 2024-му перейменували мережу гіпермаркетів «Епіцентр» на «Галактику» й продовжили вести під цією вивіскою бізнес
Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»
10 серпня, 02:45
Наслідки чергового ворожого обстрілу цивільної інфраструктури на Дніпропетровщині
Росіяни вбили 15-річного хлопця на Дніпропетровщині
10 серпня, 22:59
Банки РФ втрачають гроші сьомий місяць поспіль
Економічні проблеми РФ поглиблюються: росіяни знову понесли гроші з банків
14 серпня, 13:11
У Кривому Розі після серії вибухів у місті спостерігалося задимлення
Росія вдарила балістикою по Україні: під атакою Київ, Кривий Ріг та Кременчук
16 серпня, 03:00
Росія 26 липня відзначила День Військово-морського флоту
Зустріч Путіна з моряками: фото спричинило бурхливе обговорення в мережі
28 липня, 18:57
Зараз на об’єкті відновлено безпечні умови для продовження робіт
На Полтавщині після удару РФ стався витік небезпечних хімікатів
2 серпня, 18:32
Боєць із позивним Мамочка розповів про пережите
Бійці зустрілися на фронті із ворогом, який говорив українською. Їх урятувала випадковість
16 серпня, 20:37

Шоу-біз

Смерть Гейден Панеттьєр. Правоохоронці повідомили про знахідку у квартирі акторки
Смерть Гейден Панеттьєр. Правоохоронці повідомили про знахідку у квартирі акторки
Потап в оточенні «хороших росіян» розповів, як вмовляв Каменських купити брендові речі (відео)
Потап в оточенні «хороших росіян» розповів, як вмовляв Каменських купити брендові речі (відео)
У Київському зоопарку пригадали акторку Гейден Панеттьєр: архівне фото
У Київському зоопарку пригадали акторку Гейден Панеттьєр: архівне фото
Артисти ЗСУ та оркестр британських морпіхів підірвали мережу, виконавши легендарну пісню (відео)
Артисти ЗСУ та оркестр британських морпіхів підірвали мережу, виконавши легендарну пісню (відео)
Хор «Гомін» встановив національний рекорд за кількістю концертів
Хор «Гомін» встановив національний рекорд за кількістю концертів
Батько Кузьми Скрябіна розказав, яким син був у дитинстві
Батько Кузьми Скрябіна розказав, яким син був у дитинстві

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Вчора, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
16 серпня, 08:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua