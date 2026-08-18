Потап в оточенні «хороших росіян» розповів, як вмовляв Каменських купити брендові речі (відео)

Потап і Настя показалися за вечерею з російським блогером та музикантом

Співачка Настя Каменських поскаржилася на те, що шкодує грошей на себе та через сльози купує брендові речі. Про це вона розповіла за вечерею з Потапом, російським блогером Ігорем Синяком та музикантом Сергієм Григор’євим-Апполоновим. Про це пише «Главком».

Настя Каменських похизувалася своєю новою покупкою – сумкою від відомого бренду Prada. Однак, за її словами, вона стояла у магазині та плакала, бо не могла наважитися витратити 2,5 тис. дол. на брендову річ.

«Вчора її купила. Я кажу: «Льоша, я поїхала в Outlet. Він каже: «Будь ласка, купи собі щось». Я кажу: «Це х***ь. Я не розумію, навіщо витрачати такі гроші на це». Він каже: «Я прошу тебе, будь ласка, зроби це», – висловилася співачка.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram



За словами Потапа, Каменських шкодує грошей, щоб купувати собі дорогі речі. Водночас репер вважає, що Настя «може купити усе». «Ти суперзірка, у тебе є гроші. Ти маєш виглядати добре», – заявив Потап. Водночас Каменських вважає, що подібні суми їй краще вкладати у розвиток кар’єри, однак сумку від Prada співачка все ж придбала.

Цією історією артистка поділилася під час вечері у ресторані Zeffirino в Монако. Серед її слухачів був також російський блогер Ігор Синяк, який народився у Краматорську Донецької області. Однак інфлюенсер має громадянство РФ та мешкає в Росії, після повномасштабного вторгнення він виїхав за кордон.

Також у компанії з Потапом і Каменських показався Сергій Григор’єв-Апполонов, який є родичем соліста гурту «Іванушки International» Андрія Григор’єва-Апполонова. Він народився в Саратові, нині мешкає у Франції.

До слова, українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного обговорення після спільного ролика із Сергієм Григор’євим-Апполоновим. Відео опублікували на офіційній сторінці міжнародного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії, де виступала співачка.