Потап в оточенні «хороших росіян» розповів, як вмовляв Каменських купити брендові речі (відео)
Потап і Настя показалися за вечерею з російським блогером та музикантом
Співачка Настя Каменських поскаржилася на те, що шкодує грошей на себе та через сльози купує брендові речі. Про це вона розповіла за вечерею з Потапом, російським блогером Ігорем Синяком та музикантом Сергієм Григор’євим-Апполоновим. Про це пише «Главком».
Настя Каменських похизувалася своєю новою покупкою – сумкою від відомого бренду Prada. Однак, за її словами, вона стояла у магазині та плакала, бо не могла наважитися витратити 2,5 тис. дол. на брендову річ.
«Вчора її купила. Я кажу: «Льоша, я поїхала в Outlet. Він каже: «Будь ласка, купи собі щось». Я кажу: «Це х***ь. Я не розумію, навіщо витрачати такі гроші на це». Він каже: «Я прошу тебе, будь ласка, зроби це», – висловилася співачка.
Цією історією артистка поділилася під час вечері у ресторані Zeffirino в Монако. Серед її слухачів був також російський блогер Ігор Синяк, який народився у Краматорську Донецької області. Однак інфлюенсер має громадянство РФ та мешкає в Росії, після повномасштабного вторгнення він виїхав за кордон.
Також у компанії з Потапом і Каменських показався Сергій Григор’єв-Апполонов, який є родичем соліста гурту «Іванушки International» Андрія Григор’єва-Апполонова. Він народився в Саратові, нині мешкає у Франції.
До слова, українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного обговорення після спільного ролика із Сергієм Григор’євим-Апполоновим. Відео опублікували на офіційній сторінці міжнародного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії, де виступала співачка.
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