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На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус: є потерпілі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус: є потерпілі
Поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса
фото: Національна поліція України

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро пасажирів

На Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса, який перекинувся після зіткнення з легковим автомобілем. Внаслідок аварії травми отримали п’ятеро пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Хмельницької області.

За даними правоохоронців, ДТП сталася 10 липня близько 14:50 на автодорозі «Житомир – Чернівці» між селами Гаврилівці та Ходорівці.

На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус: є потерпілі фото 1

Попередньо встановлено, що зіткнулися автомобіль Dacia Logan під керуванням 71-річного жителя Кам’янця-Подільського та пасажирський автобус Mercedes-Benz 413, за кермом якого перебував 59-річний житель селища Нова Ушиця. Після зіткнення автобус з’їхав із проїжджої частини та перекинувся.

У поліції повідомили, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро пасажирів автобуса – жінки віком 18, 75 і 78 років, 69-річний чоловік та 14-річна дівчинка. Усіх постраждалих госпіталізували.

На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус: є потерпілі фото 2

«Поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса, у якій травмувалося 5 людей», – зазначили у поліції.

За фактом аварії слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, за даними поліції, між селами Красне та Нечаяне вранці, 4 липня, близько 7:40 водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі Миколаїв – Одеса.

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Теги: водій автомобіль автобус ДТП Хмельниччина

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