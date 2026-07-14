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Незвичайний подарунок: як Ліна Костенко привітала Аду Роговцеву

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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96-річна Ліна Костенко показалася у свіжому відео
фото: Ліна Костенко-фан-сторінка/Facebook

Ліна Костенко привітала свою зіркову подругу з майбутнім днем народження

Видатна українська поетеса Ліна Костенко зачитала вірш народної артистки України Ади Роговцевої. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео фан-каналу письменниці.

Ліна Костенко долучилася до флешмобу з нагоди майбутнього дня народження Ади Роговцевої. 16 липня акторці виповниться 89 років. Тож, зачитавши вірш, написаний акторкою, Ліна Костенко привітала подругу з прийдешнім святом.

У своєму вірші Ада Роговцева розповідає про перехід від літа до осені та водночас паралель між змінами у житті та погоді. Також згадуються два серпневі свята Маковія (Медовий Спас) та Яблучний Спас, які символізують завершення літа й початок осені.

Вірш Ади Роговцевої

«Маковія та Спаса - то й літу кінець.

Стиглі яблука з медом та з маком коржі.

Загострила вже осінь сумний олівець,

щоб одкреслити літо з своєї межі.

Мед і яблука, мак і святковий вітрець,

як остання надія із літнього неба.

Що ж… Уже не початок, та ще й не кінець…

Треба й осінь прожити. Вже якось, а треба!»

Незвичайний подарунок: як Ліна Костенко привітала Аду Роговцеву фото 1
фото: Ада Роговцева/Facebook

Цей вірш Ада Роговцева опублікувала у серпні 2025 року. За її словами, вона написала його давно, однак все ж вирішила опублікувати.

Нагадаємо, 19 березня свій ювілей святкувала видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко. На її день народження завітало чимало людей, серед них була й народна артистка України Ада Роговцева.

Ліна Костенко та Ада Роговцева показалися на спільних фото
Ліна Костенко та Ада Роговцева показалися на спільних фото
фото: Микола Княжицький

На фото з дня народження Ліни Костенко вона показалася зі своїми близькими друзями та іншими гостями. На кадрах можна побачити Аду Роговцеву та Ліну Костенко разом. Акторка і поетеса сидять поруч та спілкуються.

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Теги: література Ада Роговцева актор Ліна Костенко відео письменниця

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