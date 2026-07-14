Незвичайний подарунок: як Ліна Костенко привітала Аду Роговцеву
Ліна Костенко привітала свою зіркову подругу з майбутнім днем народження
Видатна українська поетеса Ліна Костенко зачитала вірш народної артистки України Ади Роговцевої. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео фан-каналу письменниці.
Ліна Костенко долучилася до флешмобу з нагоди майбутнього дня народження Ади Роговцевої. 16 липня акторці виповниться 89 років. Тож, зачитавши вірш, написаний акторкою, Ліна Костенко привітала подругу з прийдешнім святом.
У своєму вірші Ада Роговцева розповідає про перехід від літа до осені та водночас паралель між змінами у житті та погоді. Також згадуються два серпневі свята Маковія (Медовий Спас) та Яблучний Спас, які символізують завершення літа й початок осені.
Вірш Ади Роговцевої
«Маковія та Спаса - то й літу кінець.
Стиглі яблука з медом та з маком коржі.
Загострила вже осінь сумний олівець,
щоб одкреслити літо з своєї межі.
Мед і яблука, мак і святковий вітрець,
як остання надія із літнього неба.
Що ж… Уже не початок, та ще й не кінець…
Треба й осінь прожити. Вже якось, а треба!»
Цей вірш Ада Роговцева опублікувала у серпні 2025 року. За її словами, вона написала його давно, однак все ж вирішила опублікувати.
Нагадаємо, 19 березня свій ювілей святкувала видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко. На її день народження завітало чимало людей, серед них була й народна артистка України Ада Роговцева.
На фото з дня народження Ліни Костенко вона показалася зі своїми близькими друзями та іншими гостями. На кадрах можна побачити Аду Роговцеву та Ліну Костенко разом. Акторка і поетеса сидять поруч та спілкуються.
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