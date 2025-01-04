Відомий поет-пісняр назвав найщедрішого українського артиста

Кость Гнатенко є автором відомих хітів Ірини Білик, Вєрки Сердючки, Ель Кравчука, Наталії Могилевської....

Поет, шоумен, журналіст, телеведучий Костянтин Гнатенко – яскравий представник шоубізнесу 90-х. На зорі Незалежності він написав десятки хітів для зірок першого ешелону. У інтерв’ю «Главкому» Гнатенко зізнався, робота з яким українським артистом була найбільш комерційно вигідною.

«З Андрієм Данилком. Ну, Іра Білик мені платила, звісно. Платили усі, по можливості. Але Андрій платив найбільше. От навіть якщо я йому хотів подарувати, то він казав, що це дуже добре (дарувати – ред.), але ж їсти треба. Мовляв, дружба дружбою, але робота роботою. Конкретна він така людина», – розповів Гнатенко.

Як відомо, Костянтин Гнатенко є автором хітів Вєрки Сердючки «Поезд Киев-Одесса», «Ты ушел».

Як повідомлялось, народна артистка України Ірина Білик нещодавно презентувала свій перекладений суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» разом з перекладеними раніше композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру.

Зазначимо, Ірина Білик у березні 2024 року порадувала шанувальників українською версією пісні «Ми будем разом». Виконавиця вийшла за межі перекладу й переосмислила текст, заклавши в нього глибокі сенси.

У 2023 році Ірина Білик зробила подарунок своїм шанувальникам і переклала свій легендарний хіт «Снег» українською мовою.

Також шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле.