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Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тис. років тому

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тис. років тому
Реконструкція зовнішності раннього представника Homo sapiens, який жив приблизно 315 тисяч років тому
Фото: Cicero Moraes et al. / Heritage

За допомогою 3D-моделювання дослідники реконструювали зовнішність одного з найдавніших представників Homo sapiens

Науковці відтворили приблизну зовнішність людини, яка жила на території сучасного Марокко близько 315 тисяч років тому. Для цього використали скам'янілі рештки, знайдені на археологічній пам'ятці Джебель-Ірхуд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Дослідники створили цифровий портрет чоловіка з темною шкірою, довгим чорним волоссям, густою бородою, глибоко посадженими очима та широким носом. Водночас автори роботи наголошують, що реконструкція не є точним відтворенням зовнішності конкретної людини.

Основою для дослідження стали фрагменти черепа, щелепи та зубів, виявлені в Джебель-Ірхуді. Перші останки знайшли ще у 1960-х роках. Тоді археологи припускали, що вони належали неандертальцю, який жив приблизно 40 тисяч років тому.

Однак у 2017 році вчені переглянули результати досліджень і встановили, що вік знахідок становить близько 315 тисяч років. Їх віднесли до ранніх представників Homo sapiens.

Це відкриття суттєво змінило уявлення про походження сучасної людини, адже засвідчило, що наш вид існував щонайменше на 100 тисяч років раніше, ніж припускали дослідники.

Для створення нового портрета науковці об'єднали тривимірні скани, фотографії та відеоматеріали скам'янілостей. На їхній основі сформували цифрову модель черепа.

Після цього дослідники використали анатомічний шаблон сучасної людини, адаптувавши його до форми давніх кісток. До моделі поступово додали шари м'язів, жирової тканини та шкіри.

У результаті створили два варіанти реконструкції. Перший — анатомічну модель у відтінках сірого, яка демонструє будову обличчя. Другий — кольоровий портрет із волоссям, бородою та деталізованою шкірою.

Автори дослідження пояснюють, що колір шкіри, волосся та інші зовнішні особливості неможливо достовірно визначити лише за скам'янілостями. Тому ці характеристики відтворили на основі антропологічних припущень.

Крім того, окремі фрагменти, використані для моделювання повного черепа, могли належати різним людям. Отже, отриманий портрет є узагальненим образом раннього Homo sapiens, а не достовірним зображенням конкретної особи.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що науковці відтворили зовнішність неандертальця, який жив 50–70 тисяч років тому. Його рештки знайшли на дні Північного моря. За фрагментом черепа дослідники реконструювали обличчя чоловіка, якого назвали Крейн. 

Також дослідники відновили зовнішність жінки, яка жила в XVI столітті. Її останки знайшли на цвинтарі в Ісландії. Для реконструкції використали аналіз кісток та порівняння з анатомічними даними інших людей того періоду. 

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Теги: вчені модель реконструкція

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