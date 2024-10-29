Студенти у Тбілісі прогнали російських журналістів з акції протесту

Російські пропагандисти заявляють, що їхній журналіст постраждав – нібито над його вухом протестуючі включили гучномовець на великій потужності

У Тбілісі студенти прогнали журналістів прокремлівських ЗМІ «РИА Новости» та «Известия» із маршу проти підсумків парламентських виборів. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Російські пропагандисти заявляють, що їхній журналіст постраждав – нібито над його вухом протестуючі включили гучномовець на великій потужності.

У Тбілісі студенти прогнали зі свого маршу проти фальсифікацій результатів виборів прокремлівських журналістів з «РІА Новости» та «Известия»



Пропагандисти вже заявили, що у їхнього журналіста «постраждало» вухо – надто голосно демонстранти увімкнули біля нього гучномовець. pic.twitter.com/hlXYfZhZJc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 29, 2024

Як повідомлялося, увечері 29 жовтня грузинські студенти протестним маршем вирушили до будівлі парламенту в Тбілісі. Вони виступають проти підсумків виборів 26 жовтня. На мітинг студенти прийшли з прапорами Грузії та ЄС. У їхніх руках – плакати з меседжами, які підкреслюють, що молодь Грузії обирає Європу, а не Росію. Студенти заявили журналістам, що партія «Грузинська мрія» забирає у них свободу, демократію, право голосу.

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України.

Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів.