Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Студенти у Тбілісі прогнали російських журналістів з акції протесту

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Студенти у Тбілісі прогнали російських журналістів з акції протесту
Російський журналіст злякався гучних звуків на протесті грузинських студентів
скриншот відео

Російські пропагандисти заявляють, що їхній журналіст постраждав – нібито над його вухом протестуючі включили гучномовець на великій потужності

У Тбілісі студенти прогнали журналістів прокремлівських ЗМІ «РИА Новости» та «Известия» із маршу проти підсумків парламентських виборів. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Російські пропагандисти заявляють, що їхній журналіст постраждав – нібито над його вухом протестуючі включили гучномовець на великій потужності.

Як повідомлялося, увечері 29 жовтня грузинські студенти протестним маршем вирушили до будівлі парламенту в Тбілісі. Вони виступають проти підсумків виборів 26 жовтня.  На мітинг студенти прийшли з прапорами Грузії та ЄС. У їхніх руках – плакати з меседжами, які підкреслюють, що молодь Грузії обирає Європу, а не Росію. Студенти заявили журналістам, що партія «Грузинська мрія» забирає у них свободу, демократію, право голосу.

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України. 

Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів.

Читайте також:

Теги: журналіст пропаганда протест Грузія вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ключовим питанням є перемога Санду в другому турі
Боротьба за демократію проти впливу Росії: як вирішується доля Молдови
22 жовтня, 12:40
Пришельці-«черкаси» та дівчина в лаптях. Про що мовчить музей у Суджі, розповідає дослідник історії Євген Мурза
Як Росія фальсифікує історію. Екскурсія музеєм у Суджі репортаж
6 жовтня, 11:25
Засновник нині забороненої в країні проросійської політичної партії Ілан Шор, ймовірно, допомагав відмивати кошти, призначені для підкупу виборців, через мережу банків
«Подібного ще не було»: РФ активно підкупляє громадян Молдови напередодні виборів
3 жовтня, 14:20
Збірна України з футболу зіграє із грузинами
Україна-Грузія: анонс, прогноз та ставки на матч Ліги націй
11 жовтня, 03:30
В Польщі на стадіоні зникло світло
Під час матчу Україна-Грузія в Польщі зникло світло на стадіоні
11 жовтня, 22:24
Кобахідзе зауважив, що банерами його партії стурбовані «конкретні суб'єкти»
Прем'єр Грузії вважає, що цинічні банери його партії «оголили правду» про Україну
10 жовтня, 14:32
Камала Гарріс оприлюднила лист від свого лікаря, який визнав її здоровою
Гарріс звинувачує Трампа в приховуванні інформації про його здоров’я
13 жовтня, 18:29
Центральну медико-соціальну експертну комісію планують ліквідувати до 27 жовтня
Чи треба ліквідовувати МСЕК? Нардеп Власенко пояснив небезпеку
23 жовтня, 18:12
Вимогу відкрити списки тих, хто проголосував, підтримали й інші опозиційні партії Грузії
ЦВК Грузії відмовилася відкрити списки виборців, які проголосували: названо причину
Сьогодні, 19:43

Соціум

Отруєння Скрипалів «Новачком»: стали відомі нові подробиці
Отруєння Скрипалів «Новачком»: стали відомі нові подробиці
Студенти у Тбілісі прогнали російських журналістів з акції протесту
Студенти у Тбілісі прогнали російських журналістів з акції протесту
КНДР відправляє на війну проти України молодь? Деталі від розвідки Південної Кореї
КНДР відправляє на війну проти України молодь? Деталі від розвідки Південної Кореї
Ватикан представив свій новий талісман: популяризуватиме церкву на фестивалі коміксів (фото)
Ватикан представив свій новий талісман: популяризуватиме церкву на фестивалі коміксів (фото)
У Тбілісі студенти протестують проти результатів парламентських виборів (відео, фото)
У Тбілісі студенти протестують проти результатів парламентських виборів (відео, фото)
ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais
ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
9959
Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів
7584
Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ
6787
На Харківщині новоприбулі окупанти вступають у бій самі з собою
3366
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua