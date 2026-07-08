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Макрон втрапив у курйозну ситуацію з дружиною Ердогана (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Еммануель Макрон та Реджеп Таїп Ердоган позують з дружинами в Анкарі
фото: скриншот із відео

Еміне Ердоган утрималася від уваги Еммануеля Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон втрапив у курйозну ситуацію з першою леді Туреччини Еміне Ердоган. Макрон намагався проявити свою прихильність дружині президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, проте вона не оцінила такого жесту, розповідає «Главком».

У мережі зʼявилися кадри з прибуття президента Франції Еммануеля Макрона та першої леді Бріджит Макрон до Анкари для участі в 36-му саміті НАТО. Подружжя зустріли президент та перша леді Туреччини.

Макрон втрапив у курйозну ситуацію з дружиною Ердогана (відео) фото 1
фото: скриншот із відео

Коли президентські пари почали вітатися, Макрон обійнявся з Ердоганом і намагався поцілувати руку Еміне Ердоган на знак поваги. Однак перша леді утримала свою руку та дозволила Еммануелю Макрону її поцілувати. Президент Туреччини помітив це, але ніяк не відреагував та продовжив вітатися з Бріджит Макрон.

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Як зазначають експерти з міжнародного етикету, подібні жести не завжди є доречними під час офіційних візитів. У багатьох випадках більш доречними вважаються стримане рукостискання або безконтактне привітання, особливо, якщо йдеться про спілкування між чоловіками та жінками. Тим паче коли йдеться про вітання з представниками мусульманських країн.

Нагадаємо, кадри із зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні розлетілися мережею та стали темою для обговорень. Причиною уваги стали обійми та поцілунки президента та прем'єр-міністерки. Привітання політиків почалося з того, що Макрон взяв Мелоні за плечі, аби поцілувати її у щоки. Натомість прем’єр-міністерка Італії зніяковіла, а згодом на її обличчі з'явилася посмішка від неочікуваних обіймів та поцілунків Макрона.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Еммануель Макрон дружина гумор перша леді

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