У Рівному школярка заспівала з військовим оркестром «Червону руту» та підірвала мережу (відео)

Військові та школярка влаштували імпровізований виступ посеред міста

Юна співачка Софія Чумак із Рівного заспівала легендарну пісню «Червона рута» разом із військовим оркестром 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Незапланований виступ військових та юної українки відбувся просто посеред міста на очах у містян. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео в Instagram.

Спільний виступ оркестру бригади та Софії Чумак відбувся в центрі міста біля ТРЦ «Злата Плаза». Дівчинка розповіла, що побачила, як грають військові, та вирішила долучитися до них.

Школярка запропонувала оркестру заспівати разом, на що вони їй не відмовили. Разом вони виконали композицію «Червона рута». «Почула виступ військового оркестру, підійшла і запитала, чи можу заспівати з ними «Червону руту». Вони сказали: «Так!». Так народився цей спонтанний виступ. Разом ми подарували людям гарний настрій, посмішки та щирі емоції. Дякую нашим захисникам не лише за мужність і захист країни, а й за такі щирі моменти, які залишаються в серці назавжди», – поділилася Софія Чумак.

На кадрах із виступу можна побачити, як дівчинка разом із вокалістом та гітаристом оркестру виконує пісню, а музиканти доповнюють композицію живим звучанням. В оркестрі бригади грають гітаристи, а також саксофоністи. На прикінці свого виступу Софія Чумак поядкувала та вигукнула: «Слава Україіні»!

Це відео стало популярним в Instagram. Воно зібрало майже 20 тис. переглядів та сотні коментарів, серед яких були реакції українців. Користувачі оцінили спів Софії Чумак та її виступ з оркестром:

«Яка харизматична і талановита дівчинка».

фото: скриншот sofiia_.chumak/Instagram

«Софія – велика молодець».

фото: скриншот sofiia_.chumak/Instagram

«Неймовірні! Круті!»

«Клас!»

фото: скриншот sofiia_.chumak/Instagram

«Файно співає дівчинка».

фото: скриншот sofiia_.chumak/Instagram

«Вау! Неймовірні люди та неймовірна Софія».

фото: скриншот sofiia_.chumak/Instagram

«Просто неймовірно, у нас найталановитіші дітки».

Нагадаємо, юний українець Любомир став зіркою мережі після того, як зіграв на акордеоні біля знищеного росіянами ТРЦ «Квадрат» на Лукʼянівці. Хлопчик заграв на музичному інструменті мелодію композиції «Як тебе не любити, Києве мій». Відео з Любомиром розлетілося мережею та стало вірусним. Як з’ясувалося хлопчик грає на акордеоні, аби зібрати кошти для військових.