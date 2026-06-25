Де кияни можуть освіжитися в спеку: адреси рамок-розпилювачів води

Рамки-розпилювачі є простим, але ефективним рішенням для зниження температурного навантаження та підвищення комфорту містян у спекотний період

Усі рамки планують встановити та підключити до кінця наступного тижня

У столиці розпочали облаштування спеціальних точок прохолоди для підвищення комфорту містян під час літньої спеки. Загалом у міських парках та скверах з'являться 33 рамки-розпилювачі води, інформує «Главком» з посиланням пресслужбу КМДА.

У Києві буде встановлено 33 рамки-розпилювачі води фото: КМДА

Усі рамки планують встановити та підключити до кінця наступного тижня. Як зазначають комунальники, рішення про розгортання точок прохолоди ухвалене з урахуванням сезонного підвищення температури повітря, яке традиційно припадає на липень. Конструкції з'являться в усіх десяти районах столиці.

Перелік локацій, де встановлять рамки-розпилювачі води

Голосіївський район:

парк ім. Максима Рильського;

сквер на вул. Героїв Маріуполя;

просп. Голосіївський (біля РДА).

Дарницький район:

парк «Позняки»;

сквер на вул. Олександра Кошиця;

Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

сквер на вул. Вишняківській, 12.

Деснянський район:

парк «Молодіжний»;

парк «Фестивальний»;

парк «Деснянський»;

парк вздовж просп. Романа Шухевича;

сквер ім. В’ячеслава Веремія.

Дніпровський район:

парк «Перемога»;

парк «Аврора»;

парк на вул. Юрія Шумського;

парк біля озера Тельбін;

сквер «Кусум» на вул. Алматинській.

Оболонський район:

парк «Наталка».

Печерський район:

бульв. Лесі Українки;

парк Вічної Слави.

Подільський район:

сквер на Щекавицькій площі;

Куренівський парк;

сквер імені Петра Сагайдачного.

Святошинський район:

парк «Совки»;

парк «Інтернаціональний»;

бульв. Академіка Вернадського.

Солом’янський район:

парк «Відрадний»;

парк «Орлятко»;

парк імені Миколи Зерова;

сквер спортсменів-Захисників України.

Шевченківський район:

вул. Хрещатик;

парк ім. Т. Г. Шевченка;

парк «Веселка»;

парк на схилах Пейзажної алеї;

сквер біля Національного цирку України.

Рамки-розпилювачі є простим, водночас ефективним рішенням для зниження температурного навантаження та підвищення комфорту містян у спекотний період літа.

Нагадаємо, у спекотні літні дні соцмережі рясніють фотографіями домашніх термометрів із «пекельними» позначками +40°С і вище. Водночас офіційні прогнози погоди дають значно скромніші цифри. Чому виникає така різниця та кому насправді вірити? Розгадку цього феномена пояснили фахівці Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

До слова, в Україні з неділі, 28 червня, очікується поступове підвищення температури. Причиною стане зміна повітряної маси, через що погодні показники будуть вищими, ніж цього тижня. Наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме +15…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +27…+34 градусів. Найспекотніше буде у західних областях – місцями температура може піднятися до +35 градусів і навіть трохи вище. Водночас схід України залишиться під впливом хмарної погоди з локальними дощами. Там денні максимуми будуть нижчими – близько +23…+28 градусів.