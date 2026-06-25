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Де кияни можуть освіжитися в спеку: адреси рамок-розпилювачів води

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Де кияни можуть освіжитися в спеку: адреси рамок-розпилювачів води
Рамки-розпилювачі є простим, але ефективним рішенням для зниження температурного навантаження та підвищення комфорту містян у спекотний період
фото:КМДА

Усі рамки планують встановити та підключити до кінця наступного тижня

У столиці розпочали облаштування спеціальних точок прохолоди для підвищення комфорту містян під час літньої спеки. Загалом у міських парках та скверах з'являться 33 рамки-розпилювачі води, інформує «Главком» з посиланням пресслужбу КМДА.

У Києві буде встановлено 33 рамки-розпилювачі води
У Києві буде встановлено 33 рамки-розпилювачі води
фото: КМДА

Усі рамки планують встановити та підключити до кінця наступного тижня. Як зазначають комунальники, рішення про розгортання точок прохолоди ухвалене з урахуванням сезонного підвищення температури повітря, яке традиційно припадає на липень. Конструкції з'являться в усіх десяти районах столиці. 

Перелік локацій, де встановлять рамки-розпилювачі води 

Голосіївський район:

  • парк ім. Максима Рильського;
  • сквер на вул. Героїв Маріуполя;
  • просп. Голосіївський (біля РДА).

Дарницький район:

  • парк «Позняки»;
  • сквер на вул. Олександра Кошиця;
  • Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
  • сквер на вул. Вишняківській, 12.

Деснянський район:

  • парк «Молодіжний»;
  • парк «Фестивальний»;
  • парк «Деснянський»;
  • парк вздовж просп. Романа Шухевича;
  • сквер ім. В’ячеслава Веремія.

Дніпровський район:

  • парк «Перемога»;
  • парк «Аврора»;
  • парк на вул. Юрія Шумського;
  • парк біля озера Тельбін;
  • сквер «Кусум» на вул. Алматинській.

Оболонський район:

  • парк «Наталка».

Печерський район:

  • бульв. Лесі Українки;
  • парк Вічної Слави.

Подільський район:

  • сквер на Щекавицькій площі;
  • Куренівський парк;
  • сквер імені Петра Сагайдачного.

Святошинський район:

  • парк «Совки»;
  • парк «Інтернаціональний»;
  • бульв. Академіка Вернадського.

Солом’янський район:

  • парк «Відрадний»;
  • парк «Орлятко»;
  • парк імені Миколи Зерова;
  • сквер спортсменів-Захисників України.

Шевченківський район:

  • вул. Хрещатик;
  • парк ім. Т. Г. Шевченка;
  • парк «Веселка»;
  • парк на схилах Пейзажної алеї;
  • сквер біля Національного цирку України.

Рамки-розпилювачі є простим, водночас ефективним рішенням для зниження температурного навантаження та підвищення комфорту містян у спекотний період літа.

Нагадаємо, у спекотні літні дні соцмережі рясніють фотографіями домашніх термометрів із «пекельними» позначками +40°С і вище. Водночас офіційні прогнози погоди дають значно скромніші цифри. Чому виникає така різниця та кому насправді вірити? Розгадку цього феномена пояснили фахівці Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

До слова, в Україні з неділі, 28 червня, очікується поступове підвищення температури. Причиною стане зміна повітряної маси, через що погодні показники будуть вищими, ніж цього тижня. Наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме +15…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +27…+34 градусів. Найспекотніше буде у західних областях – місцями температура може піднятися до +35 градусів і навіть трохи вище. Водночас схід України залишиться під впливом хмарної погоди з локальними дощами. Там денні максимуми будуть нижчими – близько +23…+28 градусів.

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Теги: Київ спека літо

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