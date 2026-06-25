Де кияни можуть освіжитися в спеку: адреси рамок-розпилювачів води
Усі рамки планують встановити та підключити до кінця наступного тижня
У столиці розпочали облаштування спеціальних точок прохолоди для підвищення комфорту містян під час літньої спеки. Загалом у міських парках та скверах з'являться 33 рамки-розпилювачі води, інформує «Главком» з посиланням пресслужбу КМДА.
Усі рамки планують встановити та підключити до кінця наступного тижня. Як зазначають комунальники, рішення про розгортання точок прохолоди ухвалене з урахуванням сезонного підвищення температури повітря, яке традиційно припадає на липень. Конструкції з'являться в усіх десяти районах столиці.
Перелік локацій, де встановлять рамки-розпилювачі води
Голосіївський район:
- парк ім. Максима Рильського;
- сквер на вул. Героїв Маріуполя;
- просп. Голосіївський (біля РДА).
Дарницький район:
- парк «Позняки»;
- сквер на вул. Олександра Кошиця;
- Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
- сквер на вул. Вишняківській, 12.
Деснянський район:
- парк «Молодіжний»;
- парк «Фестивальний»;
- парк «Деснянський»;
- парк вздовж просп. Романа Шухевича;
- сквер ім. В’ячеслава Веремія.
Дніпровський район:
- парк «Перемога»;
- парк «Аврора»;
- парк на вул. Юрія Шумського;
- парк біля озера Тельбін;
- сквер «Кусум» на вул. Алматинській.
Оболонський район:
- парк «Наталка».
Печерський район:
- бульв. Лесі Українки;
- парк Вічної Слави.
Подільський район:
- сквер на Щекавицькій площі;
- Куренівський парк;
- сквер імені Петра Сагайдачного.
Святошинський район:
- парк «Совки»;
- парк «Інтернаціональний»;
- бульв. Академіка Вернадського.
Солом’янський район:
- парк «Відрадний»;
- парк «Орлятко»;
- парк імені Миколи Зерова;
- сквер спортсменів-Захисників України.
Шевченківський район:
- вул. Хрещатик;
- парк ім. Т. Г. Шевченка;
- парк «Веселка»;
- парк на схилах Пейзажної алеї;
- сквер біля Національного цирку України.
Рамки-розпилювачі є простим, водночас ефективним рішенням для зниження температурного навантаження та підвищення комфорту містян у спекотний період літа.
Нагадаємо, у спекотні літні дні соцмережі рясніють фотографіями домашніх термометрів із «пекельними» позначками +40°С і вище. Водночас офіційні прогнози погоди дають значно скромніші цифри. Чому виникає така різниця та кому насправді вірити? Розгадку цього феномена пояснили фахівці Полтавського обласного центру з гідрометеорології.
До слова, в Україні з неділі, 28 червня, очікується поступове підвищення температури. Причиною стане зміна повітряної маси, через що погодні показники будуть вищими, ніж цього тижня. Наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме +15…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +27…+34 градусів. Найспекотніше буде у західних областях – місцями температура може піднятися до +35 градусів і навіть трохи вище. Водночас схід України залишиться під впливом хмарної погоди з локальними дощами. Там денні максимуми будуть нижчими – близько +23…+28 градусів.
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