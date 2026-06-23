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З початку року майже 6,8 тис. киян отримали допомогу після російських атак

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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З початку року майже 6,8 тис. киян отримали допомогу після російських атак
Наслідки удару 24 травня РФ по Києву
фото: Нацполіція

Найбільше звернень після останніх атак РФ надійшло від жителів Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів столиці

Від початку 2026 року матеріальну допомогу від столиці вже отримали 6 793 мешканці Києва, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російських обстрілів. Загальна сума виплат сягнула 190 млн грн. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує «Главком».

За словами Хонди, підтримка надається в межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам». Залежно від ступеня пошкодження житла постраждалі можуть отримати одноразову допомогу 10 тис. або 40 тис. грн.

Крім того, для власників квартир і будинків, які стали непридатними для проживання через наслідки ворожих атак, передбачені щомісячні виплати на оренду житла у розмірі 20 тис. грн. Наразі таку підтримку отримують 111 осіб, ще 140 заяв перебувають на розгляді.

Як зазначила посадовиця, від початку року різними видами допомоги скористалися майже 6,8 тисячі киян.

Значна частина коштів була спрямована постраждалим після масованих атак навесні та влітку цього року. Так, після обстрілу в ніч на 24 травня по допомогу звернулися 1 365 мешканців, із яких виплати вже отримали 1 294 особи. Загальна сума нарахованої допомоги перевищила 19 млн грн.

Після атаки 2 червня до органів соціального захисту звернулися 1 080 киян. Матеріальну підтримку вже виплатили 1 032 заявникам на суму понад 10,6 млн грн.

Ще 514 звернень надійшло після ворожого удару в ніч на 15 червня. Наразі допомогу отримали 224 особи на загальну суму 2,24 млн грн, опрацювання решти заяв триває.

Найбільше звернень після останніх російських атак зафіксовано від жителів Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів столиці.

Нагадаємо, лише внаслідок ворожої атаки в ніч проти 24 травня у столиці пошкоджено 432 житлові будівлі. Найбільше в Шевченківському районі – 262. Масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня, імовірно, був спробою очільника Кремля Володимира Путіна приховати приниження після параду 9 травня у Москві та невдачі російської армії на фронті.

Зокрема, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

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Теги: Київ місцева влада обстріл гуманітарна допомога КМДА Марина Хонда

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