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Пентагон втратив 910 млн доларів, призначених на зброю для України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Пентагон втратив 910 млн доларів, призначених на зброю для України
Склад озброєння та військової техніки США, призначеної для постачання за програмою USAI
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Звіт інспектора: на програму USAI Конгрес виділив $33,5 млрд, частину з них досі не законтрактовано

Пентагон не встиг вчасно замовити зброю для України на 910 млн доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), і ці кошти втратили чинність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на квартальний звіт спеціального інспектора з нагляду за військовою допомогою Україні.

Чому кошти «згоріли»

За даними звіту, Конгрес США за час президентства Джо Байдена виділив на програму USAI 33,51 млрд доларів. Ця ініціатива, на відміну від прямих поставок зі складів Пентагону, передбачає, що американські оборонні підприємства виробляють зброю для України на замовлення – тобто кошти спершу йдуть на укладання контрактів, а вже потім на виробництво й постачання.

Усі пакети допомоги в межах USAI оголосили ще у 2022–2024 роках, проте після зміни адміністрації у Вашингтоні в січні 2025 року темпи укладання нових угод значно сповільнилися. У середині 2025 року процес прискорився, але майже всі кошти мали бути законтрактовані до 1 жовтня – саме цей термін визначає, чи встигли гроші «спрацювати», а не сам факт оголошення пакета. Кошти на 910 млн доларів, які не встигли спрямувати на замовлення зброї, отримали статус «expired» – вони більше не можуть бути використані в межах USAI.

Звіт також фіксує, що ще 110 млн доларів залишаються виділеними, але угод на ці суми так і не уклали – вони не згоріли, але й досі не використані. 

Скільки зброї вже отримала Україна

З 32,49 млрд доларів, на які США все ж уклали контракти в межах USAI, Україні вже доставили озброєння на 19,21 млрд доларів – це 57% від загальної суми програми. Ще приблизно 13,3 млрд доларів перебувають у процесі виробництва на американських підприємствах і надійдуть до Сил оборони пізніше.

Загалом з лютого 2022 року Конгрес виділив на допомогу Україні та операцію Atlantic Resolve 195,03 млрд доларів. З них виплачено 116,02 млрд доларів, а ще 61,74 млрд законтрактовано, але поки не виплачено.

Інспектор також зазначив, що з квітня 2024 року Конгрес не ухвалював значних нових пакетів фінансування для України – у 2025 та 2026 фінансових роках на ці потреби пішли лише незначні суми з регулярних щорічних асигнувань (5,06 млрд та 6,3 млрд доларів відповідно).

Окрім коштів Конгресу, союзники США та НАТО з лютого 2022 року взяли на себе зобов'язання надати Україні безпекову допомогу на загальну суму близько 130 млрд доларів. З них $67,8 млрд – власний внесок Сполучених Штатів через президентські повноваження на передачу зброї (PDA), Foreign Military Financing та USAI. Решту покривають країни-партнери, зокрема через ініціативу PURL, у межах якої до Міністерства фінансів США станом на кінець березня надійшло 4,15 млрд доларів.

Нагадаємо, союзники США вже висловлювали невдоволення тим, що Пентагон спрямовує частину коштів, призначених для постачання зброї Україні, на поповнення власних запасів – зокрема, у березні Міністерство оборони США повідомило Конгрес про намір використати $750 млн із програми PURL саме на ці потреби.

До слова, раніше CNN писало, що меморандум заступника глави Пентагону з питань політики надав відомству право перенаправляти до власних арсеналів частину зброї, законтрактованої спеціально для України в межах USAI. 

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Теги: США гроші Меморандум військова техніка фінансування Пентагон озброєння військова допомога

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