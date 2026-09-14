Лень офіційно приєднався до клубу баскетбольної Євроліги

Українець працевлаштувався у знайомих умовах

Центровий Олексій Лень підписав контракт із «Басконією» з іспанської Віторії-Гастейс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений баскетболіст уклав контракт на два роки. Лень перебував без клубу після прощання з мадридським «Реалом». У столиці Іспанії він провів один сезон.

«Басконія» розпочне кампанію 2026/27 цього тижня у Суперкубку Іспанії. Далі баски стартуватимуть в Лізі Ендеса. Паралельно нова команда Леня змагатиметься у Євролізі.

Українець у минулому сезоні чемпіонату Іспанії провів 21 матч. Середні цифри центрового – 7.1 очка, 3.6 підбирання та 1.2 блокшота. Ще 23 поєдинки Лень зіграв у Євролізі (3 очки, 2 підбирання у середньому).

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.