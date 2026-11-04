19-річний футболіст «Ліверпуля» Ньоні яскраво дебютував у Лізі чемпіонів

Трей Ньоні увійшов в історію «Ліверпуля»

19-річний півзахисник «Ліверпуля» Трей Ньоні відзначився голом у матчі проти «Фенербахче» в основному етапі Ліги чемпіонів і вписав своє ім’я в історію англійського клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opta.

Яскравий дебют Ньоні

Ньоні відкрив рахунок на 25-й хвилині зустрічі в Стамбулі. Гол вийшов красивим і важливим: після кросу Домініка Собослаї та невдалого вибивання захисником м’яч опустився на лінію штрафного майданчика, де 19-річний півзахисник з льоту потужно пробив. Удар з відскоком і рикошетом від суперника залишив воротаря «Фенербахче» без шансів. Це був перший гол Трея Ньоні за основну команду «Ліверпуля» в єврокубках і взагалі перший офіційний гол у дорослій кар’єрі за «червоних».

Проте перевага гостей протрималася недовго, бо за чотири хвилини Мейсон Грінвуд зрівняв рахунок ударом зі стандартного положення, який також пішов з рикошетом. Сам поєдинок завершився поразкою «Ліверпуля» з рахунком 3:2.

Історичне значення голу

Для Ньоні цей гол став справжнім історичним моментом. Англієць забив у віці 19 років і 127 днів – він став наймолодшим футболістом в історії клубу, який відзначився своїм першим голом за команду саме в матчі Кубка європейських чемпіонів чи Ліги чемпіонів. Також Ньоні став другим наймолодшим автором гола «Ліверпуля» в історії Ліги чемпіонів. Молодшим був лише Трент Александер-Арнольд, який забив у жовтні 2017 року у віці 19 років і 10 днів у матчі проти «Марибора», що завершився перемогою англійців з рахунком 7:0.

Наймолодші автори голів «Ліверпуля» в Лізі чемпіонів:

Трент Александер-Арнольд – 19 років і 10 днів (проти «Марибора», 2017) Трей Ньоні – 19 років і 127 днів (проти «Фенербахче», 2026) Гарві Елліотт – 19 років і 191 день (проти «Рейнджерс», 2022) Девід Нгог – 19 років і 252 дні (проти ПСВ, 2008) Кертіс Джонс – 19 років і 305/306 днів (проти «Аякса», 2020)

Нагадаємо, що герой «Манчестер Юнайтед» встановив незвичайне досягнення у Лізі чемпіонів.