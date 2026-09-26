Мбаппе отримав медичний діагноз після травми в Лізі націй

Капітан збірної Франції не допоможе «триколірним» у прийдешніх поєдинках

Форвард мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе зазнав травми коліна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нападник отримав ушкодження у матчі стартового туру Ліги націй проти Туреччини (1:0). На 54-й хвилині французький нападник відкрив рахунок. Утім, через п'ять хвилин вимушено покинув поле через дискомфорт.

Медики діагностували в Мбаппе перерозгинання задньої капсули лівого колінного суглоба. Орієнтовні терміни відновлення форварда – два тижні. Він пропустить поєдинки Ліги націй проти збірних Бельгії (28 вересня), Італії (2 жовтня) та знову Бельгії (5 жовтня).

Мбаппе в нинішньому сезоні провів за «Реал» вісім матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав вісім голів і дві результативні передачі. Контракт нападника з «вершковими» чинний до літа 2029 року.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.