Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги Націй

Українець раніше розсудив матч Ліги Європи між «Ювентусом» та «Неймегеном»

Олександр Деревінський призначений головним арбітром матчу між Боснію та герцеговиною і Швецією

Українська бригада арбітрів на чолі з Олександром Деревінським розсудить матч третього туру групового етапі Ліги націй між збірними Боснії та герцеговини і Швеції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УЄФА.

Гра відубдеться 2 жовтня о 21:45 за київським часом у місті Зениця.

Асистентами 37-річного судді стануть Олексій Миронов та Світлана Грушко. Роль четвертого арбітра за Дмитром Кубряком. За систему VAR відповідатимуть Дмитро Шурман та Денис Панчишин.

Швецій за два тури групового етапу Ліги націй набрала шість очок та є лідером групи, де окрім Боснії та герцеговини, яка з чотирма пунктами йде другою, також знайшлось місце для Польщі (один бал) та Румунії (нуль пунктів).

До слова, УАФ опублікувала заявку Збірної України на поєдинок Ліги націй з Північною Ірландією – гра відбудеться 2 жовтня о 21:45 за Києвом.

Раніше Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем третього туру Ліги націй з Північною Ірландією.

Нагадаємо, що збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення.