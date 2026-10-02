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Жорже Жезуш прокоментував ситуацію з Кріштіану Роналду

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Жорже Жезуш прокоментував ситуацію з Кріштіану Роналду
Жорже Жезуш очолив збірну Португалії влітку 2026 року
фото: Instagram Жорже Жезуша

Португальський форвард залишив розташування команди перед грою з Данією

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш висловився про рішення не додавати Кріштіану Роналду до заявки на матч Ліги націй з Данією (4:2). Про це повідомляє «Главком».

«Так, є гравці зі статусом, я цього не заперечую. Але я маю свої правила, і вони однакові для всіх. Я так працював усю кар'єру і продовжу так робити», – сказав Жезуш.

Кріштіану Роналду залишив розташування національної команди після того, як не потрапив до заяки на матч з Данією. Раніше ЗМІ повідомляли, що у гравця виник конфлікт з коучем через те, що той пообіцяв випустити його з лави запасних на гру з Норвегією (2:1), проте не виконав свою обіцянку.

Кріштіану Роналду провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з націоональною командою форвард завоюваввро-2016, а також дві Ліги націй (2019, 2025).

Раніше повідомлялось про те, що Кріштіану Роналду ухвалив рішення про заевршення кар'єри у збірній.

До слова, легендарний іспанський голкіпер Сантьяго Канісарес розкритикував Кріштіану Роналду.

 

Теги: Кріштіану Роналду

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