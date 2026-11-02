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Мальдера відреагував на історичне досягнення Ярмоленка в Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Мальдера відреагував на історичне досягнення Ярмоленка в Прем'єр-лізі
Андрій Ярмоленко (в центрі) та Андреа Мальдера (праворуч) під час пресконференції
фото: УАФ

Головний тренер збірної України привітав капітана «синьо-жовтих»

Керманич національної команди України Андреа Мальдера прокоментував бомбардирський рекорд вінгера київського «Динамо» Андрія Ярмоленка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram фахівця.

Тренер віддав належне досягненню капітана столичного гранда. Він перевершив досягнення ексфорварда «Динамо» Максима Шацьких і став найкращим бомбардиром української Премєр-ліги всіх часів. Ярмоленко забив 125 м'ячів.

«Гравець, якого я мав задоволення тренувати та з яким мені пощастило познайомитися. Я дуже радий за тебе. Це досягнення вписує твоє імя в історію цією великої країни», – написав Мальдера.

Історичним для Ярмоленка стало протистояння з криворізьким «Кривбасом» у рамках 11-го туру УПЛ. Ветеран «біло-синіх» подвоїв перевагу «Динамо» під кінець першого тайму. Згодом вінгер отримав червону картку за грубе порушення правил.

Ярмоленко також невдовзі зможе стати найкращим бомбардиром в історії збірної України. Наразі в його активі 47 голів. Рекордсмен – нинішній президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко (48 м'ячів).

Найкращі бомбардири УПЛ в історії

Ярмоленко побив рекорд узбецького форварда Максима Шацьких. Він у 1999-2015 роках оформив 124 м'ячі за «Динамо», столичний «Арсенал» і ужгородську «Говерлу». Натомість досвідчений вінгер усі голи забив у складі «біло-синіх», дебютувавши за гранд у сезоні 2007/08.

  • Андрій Ярмоленко («Динамо») – 125 голів
  • Максим Шацьких («Динамо», «Арсенал», «Говерла») – 124
  • Сергій Ребров («Шахтар», «Динамо») – 123
  • Євген Селезньов («Арсенал», «Шахтар», «Дніпро», «Колос», «Минай») – 117
  • Андрій Воробей («Шахтар», «Дніпро», «Арсенал», «Металіст») – 105

Переможці перегонів бомбардирів у попередні сезони Вищої ліги/УПЛ

Нападники «Динамо» втретє поспіль здобули звання найкращого голеадора. Загалом динамівці дев'ять разів ставали найкращими бомбардирами сезону. До Пономаренка таке досягнення підкорилося Сергію Реброву, Андрію Шевченку, Максиму Шацьких (двічі), Артему Мілевському, Андрію Ярмоленку та Владиславу Ванату (двічі).

  • 1992 – Юрій Гудименко («Таврія») – 12 голів,
  • 1992/93 – Сергій Гусєв («Чорноморець») – 17,
  • 1993/94 – Тимерлан Гусейнов («Чорноморець») – 18,
  • 1994/95 – Арсен Аваков («Торпедо») – 21,
  • 1995/96 – Тимерлан Гусейнов («Чорноморець») – 20,
  • 1996/97 – Олег Матвєєв («Шахтар») – 21,
  • 1997/98 – Сергій Ребров («Динамо») – 22,
  • 1998/99 – Андрій Шевченко («Динамо») – 18,
  • 1999/2000 – Максим Шацьких («Динамо») – 20,
  • 2000/01 – Андрій Воробей («Шахтар») – 21,
  • 2001/02 – Сергій Шищенко («Металург» Д) – 12,
  • 2002/03 – Максим Шацьких («Динамо») – 22,
  • 2003/04 – Георгій Деметрадзе («Металург» Д) – 18,
  • 2004/05 – Олександр Косирін («Чорноморець») – 14,
  • 2005/06 – Брандао («Шахтар»), Еммануель Окодува («Арсенал») – 15,
  • 2006/07 – Олександр Гладкий («Харків») – 13,
  • 2007/08 – Марко Девіч («Металіст») – 19,
  • 2008/09 – Олександр Ковпак («Таврія») – 17,
  • 2009/10 – Артем Мілевський («Динамо») – 17,
  • 2010/11 – Євген Селезньов («Дніпро») – 17,
  • 2011/12 – Євген Селезньов («Шахтар»), Майкон («Волинь») – 14,
  • 2012/13 – Генріх Мхітарян («Шахтар») – 25,
  • 2013/14 – Луїс Адріано («Шахтар») – 20,
  • 2014/15 – Алекс Тейшейра («Шахтар»), Ерік Бікфалві («Волинь») – 17,
  • 2015/16 – Алекс Тейшейра («Шахтар») – 22,
  • 2016/17 – Андрій Ярмоленко («Динамо») – 15,
  • 2017/18 – Факундо Феррейра («Шахтар») – 21,
  • 2018/19 – Жуніор Мораєс («Шахтар») – 19,
  • 2019/20 – Жуніор Мораєс («Шахтар») – 20,
  • 2020/21 – Владислав Кулач («Ворскла») – 15,
  • 2022/23 – Артем Довбик («Дніпро-1») – 24,
  • 2023/24 – Владислав Ванат («Динамо») – 14,
  • 2024/25 – Владислав Ванат («Динамо») – 17,
  • 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо») – 13.

До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.

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Теги: футбол Збірна України ФК «Динамо» Андрій Ярмоленко УПЛ Андреа Мальдера

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