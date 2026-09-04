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«Аль-Ахлі» виключить Артема Бондаренка з заявки на чемпіонат Саудівської Аравії

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Аль-Ахлі» виключить Артема Бондаренка з заявки на чемпіонат Саудівської Аравії
Артем Бондаренко приєднався до «Аль-Ахлі»
фото: Instagram Артема Бондаренка

Українець у цьому сезоні допомагатиме команді лише у Лізі чемпіонів Азії

«Аль-Ахлі» планує виключити українського півзахисника Артема Бондаренка з заявки на чемпіонат Саудівсьої Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Сащу Тавольєврі.

25-річний футболіст буде переведений до складу команди, яка буде виступати виключно у азійській Лізі чемпіонів. У клубі шукають варіанти позбутись українця та взяти на його місце іншого хавбека.

«Аль-Ахлі» залишив спортивний директор Руї Педру, який і привіз Бондаренка до клубу, через що отримав величезну кількість критики зі сторони фанатів.

Артем Бондаренко перейшов до клубу з Саудівської Аравії з «Шахтаря» на правах оренди терміном на один сезон з опцією викупу. За «Шахтар» українець виступав з 2021 року, за цей час провів 169 матчів на клубному рівні, відзнчився 34 голами та 29 гольовими передачами..

Нагадаємо, що «Динамо» оголосило про підписання івуарійського вінгера Кеассе Ба.

Раніше «Барселона» оголосила про рекодні прибутки у історії клубу – за сезон 2025/26 синьо-гранатові заробили понад 1 мільярд євро.

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Теги: ФК «Шахтар» Артем Бондаренко НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Аль-Ахлі»

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«Аль-Ахлі» виключить Артема Бондаренка з заявки на чемпіонат Саудівської Аравії
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