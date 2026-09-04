«Аль-Ахлі» виключить Артема Бондаренка з заявки на чемпіонат Саудівської Аравії

Українець у цьому сезоні допомагатиме команді лише у Лізі чемпіонів Азії

«Аль-Ахлі» планує виключити українського півзахисника Артема Бондаренка з заявки на чемпіонат Саудівсьої Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Сащу Тавольєврі.

25-річний футболіст буде переведений до складу команди, яка буде виступати виключно у азійській Лізі чемпіонів. У клубі шукають варіанти позбутись українця та взяти на його місце іншого хавбека.

«Аль-Ахлі» залишив спортивний директор Руї Педру, який і привіз Бондаренка до клубу, через що отримав величезну кількість критики зі сторони фанатів.

Артем Бондаренко перейшов до клубу з Саудівської Аравії з «Шахтаря» на правах оренди терміном на один сезон з опцією викупу. За «Шахтар» українець виступав з 2021 року, за цей час провів 169 матчів на клубному рівні, відзнчився 34 голами та 29 гольовими передачами..

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