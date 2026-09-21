Легенда «Динамо» приєднався до відділу селекції клубу

Василь Рац повернувся до біло-синіх

Василь Рац став частиною відділу селекції «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу київського клубу.

65-річний функціонер є легендоню біло-синіх: він ввиступав у складі команди з 1981 по 1988 рік та у 1989 році. За цей час він провів 241 матч, забив 35 голів та віддав 37 асистів.

У складі «Динамо» Василь Рац чотири рази став чемпіоном СРСР, чотири рази завоював Кубок СРС, а також завоював Кубок володарів кубків.

Цього сезону «Динамо» не зуміло кваліфікуватись до єврокубків, поступившись «ПАОКу» у Лізі Європи (2:5) та «Карабаху» у Лізі конференцій (1:2). На міжнародну паузу кияни пішли четвертими в чемпіонату України, маючи в своєму активі 13 очок.

Раніше повідомлялося про те, що Ігор Костюк продовжить тренувати «Динамо» – керівництво клубу визначить його долю після міжнародної паузи.