Віктор Циганков близький до виходу на поле

Вінгер Віктор Циганков повернувся до тренувальних занять в амстердамському «Аяксі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Voetbal International.

Українець займається у загальній групі нідерландського гранда. Ушкодження він зазнав наприкінці жовтня. Циганков пропустив чотири поєдинки «аяксидів» і два матчі національної команди України.

Фланговий виконавець повернувся до обойми Мічела перед поєдинком Ліги конференцій проти швейцарського «Туна». Матч запланований на 26 листопада. Натомість 29 листопада «Аякс» протистоятиме роттердамському «Феєнорду» в Ередивізі.

Циганков у нинішньому сезоні провів вісім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і один асист. Контракт українського вінгера з амстердамцями чинний до літа 2029 року.

До слова, раніше юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.

Нагадаємо, нещодавно збірна України програла Північній Ірландії у Лізі націй. «Синьо-жовті» вдруге поступилися підопічним Майкла О'Нілла. Цього разу переможний м'яч оформив оборонець Девлін.