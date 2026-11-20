Оборонець Хаві Еспарт пролонгував договір із іспанською «Барселоною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Уродженець столиць Каталонії уклав угоду до літа 2030 року. Еспарт у свої 19 входить до основної обойми іспанського гранда. На дорослому рівні він дебютував у попередньому сезоні.

У 2024-2026 роках Еспарт захищав кольори резервної команди «Барси» в іспанській трясовині. Також він у складі команди U-19 каталонців тріумфував у Юнацькій лізі УЄФА. Окрім того, оборонець цьогоріч виграв зі збірною Іспанії U-19 Чемпіонат європи.

Еспарт у нинішньому сезоні провів дев'ять поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та два асисти. Наразі оборонець залишається у лазареті «Барси» через травму щиколотки.

До слова, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.