Сьогодні, 25 листопада 2026 року, донецький «Шахтар» прийме турецький «Фенербахче» у поєдинку п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч «Шахтар» – «Фенербахче»

Наживо поєдинок «Шахтар» – «Фенербахче» покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Поєдинок Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Фенербахче» пройде на стадіоні «Стемфорд Брідж».

Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця

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Нагадаємо, «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.