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Чарлі Суарес не розраховує вийти на ринг з Василем Ломаченком

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Чарлі Суарес не розраховує вийти на ринг з Василем Ломаченком
Українець відомий своїми проросійськими поглядами
фото: Facebook Василя Ломаченка

Василь Ломаченко у 2026 році заявив про повернення у бокс

Філіпінець Чарлі Суарес (19-0, 11 KO) більше не розраховує на проведення поєдинку з Василем Ломаченком (18-3, 12 KO). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxing Scene.

38-річний боксер планує провести бій з пееможцем пари Емануелль Наваррете (40-2-1, 33 KO) та О'Шакі Фостером (25-3, 12 KO), які 24 жовтня зустрінуться у боротьбі за пояси WBO та IBF, якими володіє Наваррете, а також за пояс WBC, який належить Фостеру.

Американець готовий битись з Суаресом у разі перемоги у жовтневому поєдинку.

Наразі українець зконцентрований на тому, щоб зустрітись на ринзі з Ентоні Какаче (25-1, 9 KO). Остаточно відомо про суперника Ломаченка стане 20 листопада.

Останній свій бій Василь Ломаченко провів у травні 2024 року: тоді українець вийшов у ринг з австралійцем Джорджом Камбососом. Ломаченко здобув перемогу, відправивши свого суперника у нокаут в 11-му раунді та завоював титул IBF у легкій вазі.

До слова, Президент WBO Густаво Олів'єрі розповів про спілкування з Ломаченком – українець до нового бою готується на Пуерто-Рико.

 

Теги: бокс Василь Ломаченко

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