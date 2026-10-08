Чарлі Суарес не розраховує вийти на ринг з Василем Ломаченком
Василь Ломаченко у 2026 році заявив про повернення у бокс
Філіпінець Чарлі Суарес (19-0, 11 KO) більше не розраховує на проведення поєдинку з Василем Ломаченком (18-3, 12 KO). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxing Scene.
38-річний боксер планує провести бій з пееможцем пари Емануелль Наваррете (40-2-1, 33 KO) та О'Шакі Фостером (25-3, 12 KO), які 24 жовтня зустрінуться у боротьбі за пояси WBO та IBF, якими володіє Наваррете, а також за пояс WBC, який належить Фостеру.
Американець готовий битись з Суаресом у разі перемоги у жовтневому поєдинку.
Наразі українець зконцентрований на тому, щоб зустрітись на ринзі з Ентоні Какаче (25-1, 9 KO). Остаточно відомо про суперника Ломаченка стане 20 листопада.
Останній свій бій Василь Ломаченко провів у травні 2024 року: тоді українець вийшов у ринг з австралійцем Джорджом Камбососом. Ломаченко здобув перемогу, відправивши свого суперника у нокаут в 11-му раунді та завоював титул IBF у легкій вазі.
До слова, Президент WBO Густаво Олів'єрі розповів про спілкування з Ломаченком – українець до нового бою готується на Пуерто-Рико.
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