Вінгер англійського «Сандерленда» та молодіжної збірної України Тимур Тутєров має паспорт РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Слідство.Інфо».

Фланговий нападник народився у Криму в 2005 році. Після окупації автономної республіки його родина залишилася на півострові. Там же Тутєров нібито отримав російський паспорт після 16-річчя.

Батьки футболіста – громадяни РФ. Сам він близько 10 разів повертався в окупований Крим, коли вже займався футболом на Київщині в структурі вишгородського «Діназа» та ковалівського «Колоса». Водночас останній перетин адмінмежі російські митники зафіксували 1 січня 2022 року, коли вінгер із батьками виїхав із півострова в Херсонську область.

Тутєров у нинішньому сезоні пробився до першої команди «Сандерленда». Він провів шість матчів за «чорних котів» у всіх турнірах, у яких оформив два голи. Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вніс кримця до резервного списку на поєдинку Ліги націй, а в молодіжній збірній України він зіграв п'ять поєдинків.

До слова, раніше юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.

Нагадаємо, нещодавно збірна України програла Північній Ірландії у Лізі націй. «Синьо-жовті» вдруге поступилися підопічним Майкла О'Нілла. Цього разу переможний м'яч оформив оборонець Девлін.