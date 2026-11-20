Французький «Парі Сен-Жермен» готовий попрощатися з голкіпером Люкою Шевальє у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Canal+.

Менеджмент парижан розглядатиме пропозиції оренди та повноцінного переходу воротаря. ПСЖ прагне відбити бодай частину витрачених на Шевальє коштів. Водночас трансфер француза відбудеться лише в разі запрошення альтернативи.

Шевальє перебрався на «Парк де Пренс» влітку 2025 року. Французький «Лілль» отримав за нього 40 млн євро, а кіпер мав стати основним на багато років. Утім, посеред сезону він несподівано програв конкуренцію росіянину Матвєю Сафонову.

У нинішньому сезоні Шевальє не провів жодного поєдинку. Контракт воротаря зі столичним грандом розрахований до літа 2030 року. Раніше він також виступав за «Валансьєн».

До слова, нещодавно ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії. Команда Луїса Енріке націлилася на хавбека Паса. Французький гранд запропонує за нього нападника Торреса та гроші.

Нагадаємо, раніше «Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів. Французький колектив став першим, який пропустив дев'ять м'ячів у домашньому поєдинку. Шість з них – у другому таймі.