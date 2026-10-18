Ігор Костюк залишив посаду головного тренера «Динамо»

Ігор Костюк раніше працював з млодіжною командою столичного клубу

«Динамо» поступилось «Поліссю» у матчі дев'ятого туру УПЛ

Український спеціаліст Ігор Костюк залишивпосаду голвоного тренера «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу київського клубу.

Після поразки «біло-синіх» від «Полісся» (1:3) у поєиднкудев'ятого туру чемпіонату України, президент клубу Ігор Суркіс ухвалив рішення про припинення співпраці з 50-ріним вахівцем.

До найближчого матчу УПЛ з «Кудрівкою» команду готуватиме виконуючий обов'язки головного тренера мацей Кендзьорек, який у тренерському штабі Ігоря Костюка відповідав за стандартні положення.

Разом з Ігорем Костюком «Динамо» завовало Кубок України 2025/26, обігравши у фіналі «Чернігів» (3:1).

«Динамо» за вісім матчів УПЛ набрало 16 очок, команда розтшувалась на третій позиції турнірної таблиці з однією грою у запасі. До єврокубкуів столичний гранд цього сезону кваліфікуватись не зумів.

До слова, «Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» у Прем'єр-лізі – гірники залишаються лідером турнірної таблиці УПЛ.

Раніше «Кудрівка» сенсаційно розгромила «Буковину» у поєдинку УПЛ.