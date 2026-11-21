УАФ пропонує безкоштовні квитки на матч збірної України: як їх отримати
Жіноча збірна України з футболу зіграє з Англією у першому матчі другого раунду плейоф відбору на Чемпіонат світу 2027 року
Відкрито доступ до безкоштовних квитків на матч жіночих футбольних збірних Україна – Англія. Про це повідомляє Главком з посиланням на УАФ.
Жіноча збірна України з футболу зіграє з Англією у першому матчі другого раунду плейоф відбору на Чемпіонат світу 2027 року. Гра відбудеться 1 грудня 2026 року на стадіоні «Pinatar Arena» в іспанському місті Сан-Педро-дель-Пінатар. Початок о 18:00 за місцевим часом (о 19:00 за київським).
Вхід на матч безкоштовний, але відвідувачам потрібен квиток. Завантажити квитки можна за посиланням.
Що потрібно знати вболівальникам:
- Один уболівальник може отримати до чотирьох квитків
- Вікових обмежень для відвідування матчу немає, проте квиток повинен мати кожен глядач, зокрема й діти
- Ворота стадіону відчиняться за півтори години до початку гри, о 16:30 за місцевим часом
Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.
Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.
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