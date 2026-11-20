Михайло Мудрик висловив власну позицію щодо заяви президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, який раніше відреагував на звинувачення футболіста в інтерв’ю Дмитру Гордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.

Свою заяву Мудрик надав Tribuna.com. Футболіст назвав слова Шевченка неправдивими та наголосив, що ані він, ані його команда ніколи не зверталися з подібним проханням. За словами Мудрика, він припускав, що мельдоній міг потрапити до його організму під час перебування у збірній України. Саме тому його представники неодноразово зверталися до УАФ із проханням допомогти з’ясувати обставини. При цьому адвокати вимагали надати правдиву інформацію, яку можна було б незалежно перевірити.

Футболіст також заявив, що асоціація неодноразово відмовлялася належним чином співпрацювати з його командою та, на його думку, намагалася дистанціюватися від справи. «Під час слухання представники УАФ свідчили, що я не використовував харчові добавки, надані асоціацією. Пан Шевченко повторив це твердження у своїй заяві. Однак у мене збереглося листування у WhatsApp, яке підтверджує, що під час тренувальних зборів я використовував надані УАФ продукти. Тобто я маю докази, які спростовують їхні неодноразові твердження», – зазначив Мудрик.

Крім того, футболіст звинуватив УАФ у затягуванні відповідей на запити його представників і приховуванні від адвокатів важливих документів та інформації. Він додав, що досі не розуміє причин такої поведінки асоціації. «Прикро, що УАФ обрала саме такий підхід до моєї справи й продовжує його дотримуватися. Мої адвокати перебувають на зв’язку з представниками УАФ», – підсумував гравець.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик жорстко відповів на критику свого інтерв'ю Гордону.