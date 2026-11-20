Англійський «Блекпул» нетактовно вчинив із місцевим фахівцем Іаном Еваттом у день його народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Напередодні тренеру виповнилося 45 років. «Мандарини» привітали його з ювілеєм на офіційних ресурсах клубу. Зокрема, клуб побажав Еватту, щоб його день «був чудовим».

Утім, увечері четверга «Блекпул» опублікував новий допис. У ньому «мандарини» заявили про звільнення фахівця з посади керманича команди. На чолі колективу англійської Ліги 1 він провів понад рік.

Перцю цій історії додає біографія Еватта. Англієць не просто нетривалий час тренував «Блекпул». Як футболіст він віддав «мандаринам» сім років і зіграв за команду легендарного Стенлі Меттьюза 254 матчі в усіх турнірах.

На цей момент «Блекпул» іде над зоною вильоту третього за рангом дивізіону Англії. «Мандарини» набрали 12 пунктів за 13 турів. «Донкастер» набрав із такою ж кількістю очок перебуває у зоні вильоту.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.