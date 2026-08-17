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Ванат відмовився виходити на поле? З'явився коментар українського нападника «Жирони»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ванат відмовився виходити на поле? З'явився коментар українського нападника «Жирони»
Ванат: Я, як професійний гравець, був готовий вийти на поле, але ситуація склалась інакше
фото: УАФ

Ванат був куплений «Жироною» у «Динамо» влітку 2025 року за 15 млн євро

Форвард «Жирони» Владислав Ванат рокоментував інформацію, що він начебто відмовився виходити на поле з лави запасних у домашньому матчі першого туру Сегунди проти «Леганеса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням Tribuna.com.

«Я повинен був вийти на заміну, розпочав одягати екіпірування і через декілька секунд мав бути готовий вийти на заміну. Але саме в цей час наш центральний захисник отримав пошкодження і його потрібно було замінити. Тренерський штаб вирішив випустити більш захисного гравця, тому що залишалась лише одна заміна.

Сьогодні я розмовляв з тренером і він запевнив мене, що моєї вини в цьому немає і те що написала преса про мене – це не правда. Також він про це заявив сьогодні перед усією командою та запевнив, що клуб сповістить про це іспанських журналістів.

Ще раз повторюю, що я, як професійний гравець, був готовий вийти на поле, але ситуація склалась інакше і тренеру довелось змінити своє рішення», – сказав Ванат.

Ванат був куплений у «Динамо» влітку минулого року за 15 млн євро. На його рахунку 10 голів та 2 передачі у 29 матчах.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Ванат і Циганков відмовилися грати за «Жирону».

Як повідомлялося, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Теги: ФК Жирона Владислав Ванат НОВИНИ ФУТБОЛУ

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