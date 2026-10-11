Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Динамо» – «Карпати» та «Буковина» – «Полісся»: головні інтриги матчів 11 жовтня

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» – «Карпати» та «Буковина» – «Полісся»: головні інтриги матчів 11 жовтня

Від бонусів до футболок з підписами гравців: що чекає на фанатів «Динамо» й «Полісся» у GG.FAN

У неділю, 11 жовтня 2026 року, в УПЛ пройдуть два принципові матчі: ФК «Динамо» Київ вдома зіграє з «Карпатами», а лідер чемпіонату ФК «Полісся» зустрінеться з «Буковиною» на виїзді. Розповідаємо про ексклюзивні можливості для вболівальників «Динамо» та «Полісся», а також про те, за чим стежити в обох зустрічах.

Для «Динамо» та «Полісся» сьогоднішні матчі – це можливість здобути важливі очки, а для їхніх уболівальників – ще один привід підтримати свої команди. Обидва клуби є партнерами GGBET, який розширив можливості для їхніх фанів у програмі лояльності GG.FAN.

У GG.FAN активність на матчах улюбленого клубу перетворюється на коіни та фанатський прогрес. Накопичені коіни можна обмінювати на ігрові футболки команд сезону 2026/27 з підписами гравців, квитки на домашні матчі, фан-бокси з бонусами та особливі предмети для оформлення профілів.

Також у програмі доступні цифрові аватари футболістів: для фанів «Динамо» - Шапаренка, Бражка та Ярмоленка, для вболівальників «Полісся» - Велетня, Назаренка та Михайліченка. Так уболівальники можуть підкреслити свій статус фаната через власний прогрес і клубні винагороди. Більше інформації про правила участі, обмін коінів та інші подробиці на платформі ліцензійного букмекера GGBET.UA.

А приводів для емоційної підтримки 11 жовтня вистачатиме: кияни спробують обійти прямого конкурента, а житомиряни - втримати лідерство.

«Динамо» та «Карпати» – сусіди в таблиці

Після семи матчів «Карпати» мають 14 очок та йдуть третіми. У «Динамо» – 13 балів і четверта позиція, але кияни провели на одну гру менше. Тому тут все просто: переможець точно покращить свої позиції у боротьбі у верхній частині таблиці.

Є у матчу й додатковий сюжет. Востаннє команди зустрічалися у квітні – і тоді «Карпати» перемогли в Києві 1:0. Єдиний м’яч львів’яни забили вже на 6-й хвилині. Для «Динамо» це шанс взяти реванш, для «Карпат» - ще раз показати, що минула перемога над киянами не була випадковою.

Початок матчу о 13:00.

«Полісся» захищатиме перше місце проти команди, яка вже здивувала «Динамо»

Ще одна інтрига дня – виїзд «Полісся» до «Буковини». Команда Руслана Ротаня набрала 18 очок у семи турах та очолює таблицю УПЛ. Тож завдання перед поїздкою в Кам’янець-Подільський очевидне – втримати першу сходинку.

Але «Буковина» цього сезону вже показала, що статус фаворита суперника її не дуже хвилює. 31 серпня команда Сергія Шищенка вдома розгромила «Динамо» – 3:0. Це була перша перемога чернівчан після повернення в УПЛ. Тепер «Буковина» спробує забрати очки вже в лідера чемпіонату.

Матч розпочнеться о 18:00.

Прогнози на матчі

GGBET оцінює шанси команд у матчі «Динамо» – «Карпати» так:

  • перемога «Динамо» – 1.67;
  • нічия – 2.63;
  • перемога «Карпат» – 7.47.

У матчі «Буковина» – «Полісся»:

  • перемога «Буковини» – 4.05;
  • нічия – 1.96;
  • перемога «Полісся» – 2.86.

*Коефіцієнти вказані станом на 10:00 11 жовтня. Перед початком матчів перевіряйте актуальну лінію на ggbet.ua.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «ГГБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: футбол ФК «Динамо» ФК Карпати ФК «Полісся» ФК «Буковина»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поразка у Трнаві стала для Андреа Мальдери першою в офіційних матчах для збірної України
Мальдера назвав основні причини поразки України у матчі Ліги націй проти Північної Ірландії
3 жовтня, 00:42
За даними Transfermarkt, вартість Гассама оцінюється в 2,5 млн євро
Трансфер футболіста російської «Балтики» до Італії зірвався через санкції
8 жовтня, 12:19
Шанувальники «бджіл» пішли на радикальний крок
Розгнівані футбольні фанати зірвали матч чемпіонату Іспанії
Вчора, 17:07
Артур Шах став героєм «біло-зелених»
Хавбек молодіжної збірної України оформив хет-трик за улюблений клуб Навроцького
19 вересня, 21:00
Ауреліо Де Лаурентіс розповів, як усе ж ставиться до Інфантіно після організації Чемпіонату світу
Президент «Неаполя» заявив, що хотів застрелити Інфантіно
24 вересня, 19:53
Коул Палмер побив горщики з Томасом Тухелем
Тухель розкритикував лідера «Челсі» за нехтування збірною Англії
25 вересня, 18:29
Мауро Ікарді створює інформаційні приводи поза футболом
Ексфорвард ПСЖ отримав заборону керувати авто до 2099 року через безглузду витівку коханої
25 вересня, 19:10
Італія суттєво покращила свої шанси у групі Лізі націй після розгромної перемоги над Туреччиною
«Суха» нічия України та впевнений тріумф Італії: результати матчів Ліги націй 2026/2027 за 28 вересня
29 вересня, 01:57
Єврокубкова кар’єра Шевченка нерозривно пов’язана з головним клубним турніром Європи
Андрію Шевченку – 50. Згадуємо всі голи легенди світового футболу в Лізі чемпіонів
29 вересня, 09:13

Футбол

«Динамо» – «Карпати» та «Буковина» – «Полісся»: головні інтриги матчів 11 жовтня
«Динамо» – «Карпати» та «Буковина» – «Полісся»: головні інтриги матчів 11 жовтня
Забарний вперше в сезоні потрапив до старту ПСЖ у чемпіонаті Франції
Забарний вперше в сезоні потрапив до старту ПСЖ у чемпіонаті Франції
«Динамо» – «Карпати». Прогноз і анонс на матч восьмого туру УПЛ
«Динамо» – «Карпати». Прогноз і анонс на матч восьмого туру УПЛ
«Колос» вирвав перемогу над «Епіцентром» у семигодинному поєдинку Прем'єр-ліги
«Колос» вирвав перемогу над «Епіцентром» у семигодинному поєдинку Прем'єр-ліги
Дирекція Прем'єр-ліги перенесла другий тайм одного з матчів туру
Дирекція Прем'єр-ліги перенесла другий тайм одного з матчів туру
Легендарний воротар курйозною помилкою доклався до нового рекорду чемпіонату Німеччини
Легендарний воротар курйозною помилкою доклався до нового рекорду чемпіонату Німеччини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2026
151K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
82K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну