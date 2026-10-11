«Динамо» – «Карпати» та «Буковина» – «Полісся»: головні інтриги матчів 11 жовтня

Від бонусів до футболок з підписами гравців: що чекає на фанатів «Динамо» й «Полісся» у GG.FAN

У неділю, 11 жовтня 2026 року, в УПЛ пройдуть два принципові матчі: ФК «Динамо» Київ вдома зіграє з «Карпатами», а лідер чемпіонату ФК «Полісся» зустрінеться з «Буковиною» на виїзді. Розповідаємо про ексклюзивні можливості для вболівальників «Динамо» та «Полісся», а також про те, за чим стежити в обох зустрічах.

Для «Динамо» та «Полісся» сьогоднішні матчі – це можливість здобути важливі очки, а для їхніх уболівальників – ще один привід підтримати свої команди. Обидва клуби є партнерами GGBET, який розширив можливості для їхніх фанів у програмі лояльності GG.FAN.

У GG.FAN активність на матчах улюбленого клубу перетворюється на коіни та фанатський прогрес. Накопичені коіни можна обмінювати на ігрові футболки команд сезону 2026/27 з підписами гравців, квитки на домашні матчі, фан-бокси з бонусами та особливі предмети для оформлення профілів.

Також у програмі доступні цифрові аватари футболістів: для фанів «Динамо» - Шапаренка, Бражка та Ярмоленка, для вболівальників «Полісся» - Велетня, Назаренка та Михайліченка. Так уболівальники можуть підкреслити свій статус фаната через власний прогрес і клубні винагороди. Більше інформації про правила участі, обмін коінів та інші подробиці на платформі ліцензійного букмекера GGBET.UA.

А приводів для емоційної підтримки 11 жовтня вистачатиме: кияни спробують обійти прямого конкурента, а житомиряни - втримати лідерство.

«Динамо» та «Карпати» – сусіди в таблиці

Після семи матчів «Карпати» мають 14 очок та йдуть третіми. У «Динамо» – 13 балів і четверта позиція, але кияни провели на одну гру менше. Тому тут все просто: переможець точно покращить свої позиції у боротьбі у верхній частині таблиці.

Є у матчу й додатковий сюжет. Востаннє команди зустрічалися у квітні – і тоді «Карпати» перемогли в Києві 1:0. Єдиний м’яч львів’яни забили вже на 6-й хвилині. Для «Динамо» це шанс взяти реванш, для «Карпат» - ще раз показати, що минула перемога над киянами не була випадковою.

Початок матчу о 13:00.

«Полісся» захищатиме перше місце проти команди, яка вже здивувала «Динамо»

Ще одна інтрига дня – виїзд «Полісся» до «Буковини». Команда Руслана Ротаня набрала 18 очок у семи турах та очолює таблицю УПЛ. Тож завдання перед поїздкою в Кам’янець-Подільський очевидне – втримати першу сходинку.

Але «Буковина» цього сезону вже показала, що статус фаворита суперника її не дуже хвилює. 31 серпня команда Сергія Шищенка вдома розгромила «Динамо» – 3:0. Це була перша перемога чернівчан після повернення в УПЛ. Тепер «Буковина» спробує забрати очки вже в лідера чемпіонату.

Матч розпочнеться о 18:00.

Прогнози на матчі

GGBET оцінює шанси команд у матчі «Динамо» – «Карпати» так:

перемога «Динамо» – 1.67;

нічия – 2.63;

перемога «Карпат» – 7.47.

У матчі «Буковина» – «Полісся»:

перемога «Буковини» – 4.05;

нічия – 1.96;

перемога «Полісся» – 2.86.

*Коефіцієнти вказані станом на 10:00 11 жовтня. Перед початком матчів перевіряйте актуальну лінію на ggbet.ua.