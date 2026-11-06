Фіаско «Мідтьюлланна» та «Пафоса»: результати третього туру Ліги конференцій УЄФА 2026/27

Кілька команд зазнали особливо прикрих поразок у Лізі конференцій

У Лізі конференцій УЄФА 2026/27 дійшов до кінця третій тур. Про його головні події у цьому огляді повідомляє «Главком».

Розгром від «Аякса»

«Аякс» влаштував справжній розгром «Мідтьюлланну», забивши шість м'ячів у ворота данської команди. Цікаво, що зустріч розпочалася із затримкою на 15 хвилин, адже вболівальники нідерландців запалили та кидали на поле піротехніку, через що стадіон накрив густий дим. Коли команди нарешті розпочали гру, «Аякс» швидко відкрив рахунок зусиллями Толу Арокодаре. Господарі відігралися на 28-й хвилині завдяки голу Фрайдея Етіма, але перед перервою К'єлл Ватьєн отримав другу жовту картку та залишив «Мідтьюлланн» у меншості.

Після перерви нідерландці повністю скористалися чисельною перевагою. Арокодаре оформив дубль, а згодом до розгрому долучилися Оуен Вейндал, Даві Классен, Оскар Глух та Маркос Леонардо. У підсумку «Аякс» забив п'ять м'ячів у другому таймі та здобув переконливу перемогу з рахунком 6:1. .

Впевнена перемога «Лугано»

«Лугано» не залишив шансів литовському «Кауно Жальгірісу», вирішивши долю зустрічі ще до перерви. Швейцарці відкрили рахунок на 11-й хвилині завдяки Антуану Чіміньяні, а невдовзі перевагу господарів подвоїв Езджан Аліоскі. Після удару Айті, який прийняла на себе поперечина, м'яч відскочив до македонця, і той ефектним пострілом відправив його у ворота. На 32-й хвилині Лукас душ Сантуш довів рахунок до розгромного, завершивши індивідуальний прохід влучним ударом.

Після такого першого тайму інтрига фактично зникла. «Лугано» спокійно контролював перебіг зустрічі, тоді як литовська команда майже не створювала загрози біля воріт суперника. Показово, що перший удар «Кауно Жальгіріса» у площину воріт швейцарців відбувся лише на 82-й хвилині. Господарі довели матч до впевненої перемоги 3:0, піднявшись на першу позицію турнірної таблиці.

Катастрофа для «Пафоса»

Для «Пафоса» виїзд до Нідерландів завершився болючою поразкою від «Твенте» з рахунком 1:3. Кіпрська команда першою відкрила рахунок на 39-й хвилині, коли Леле завдав потужного удару здалеку та вивів гостей уперед. Однак радість автора гола швидко змінилася розчаруванням. Після взяття воріт він отримав жовту картку за надмірне святкування, а на 64-й хвилині залишив команду в меншості через друге попередження за фол, яким зірвав перспективну атаку суперника.

«Твенте» скористався чисельною перевагою та перехопив ініціативу. Ще до вилучення господарі відігралися завдяки голу Рууда Нейстада на 62-й хвилині, а після цього остаточно схилили шальки терезів на свій бік. Сондре Ерьясетер забив на 76-й хвилині, а ще за шість хвилин Дейн Вайдман встановив остаточний рахунок 3:1.

Наступний тур Ліги конференцій пройде 26 листопада. А з усіма матчами третього ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Ліга конференцій 2026/27. Третій тур

Аталанта 1:1 (0:0) Кайрат Голи: Крстович (82) – Гуаль (53) КуПС 0:0 (0:0) Гент Левскі 1:0 (0:0) Ягеллонія Голи: Стоянчов (83) Лінкольн Ред Імпс 1:0 (0:0) Хайдук Голи: Гаджикадунич (автогол, 89) М’єльбю 2:0 (0:0) Борац Голи: Бергстрем (54), Енггор (88) Мідтьюлланн 1:6 (1:1) Аякс Голи: Етім (28) – Арокодаре (9, 52), Вейндал (59), Классен (67), Глух (74), Маркос Леонардо (82) Орхус 0:0 (0:0) Брага Тун 3:1 (2:0) Хартс Голи: Маккарт (автогол, 22), Лабо (34), Дурсун (57) – Фіндлей (83) Трабзонспор 0:1 (0:1) Фрайбург Голи: Кюблер (14) Црвена Звезда 2:1 (0:0) Інтер Ескальдес Голи: Лучич (80), Діас (автогол, 90+2) – Арельяно (62) Копенгаген 2:1 (2:1) Іберія 1999 Голи: Ельюнуссі (19), Селімович (автогол, 22) - Дзаганія (30) Лугано 3:0 (3:0) Кауно Жальгіріс Голи: Сіміньяні (11), Аліоскі (24), Дос Сантос (32) Монако

2:0 (1:0) Норшелланн Голи: Детурбе (33), Аблін (90+1) Панатінаїкос 2:1 (1:1) ЦСКА Софія Голи: Калабрія (41), Таборда (68) – Алмейда (44) Сент-Трейден 1:1 (0:0) Бранн Голи: Ісватарі (48) – Матісен (79) Твенте 3:1 (0:1) Пафос Голи: Нейстад (62), Ер'ясетер (76), Вайдманн (82) – Леле (39) Університатя Крайова 2:0 (2:0) Егнатія Голи: Чікелдеу (24), Банку (32) Рига 1:1 (1:0) Яблонець Голи: Регіналдо Рамірес (34) – Небила (49) Хетафе 0:1 (0:0) Брайтон Голи: Ялькує (64)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого туру «Лугано» вперше у своїй історії забило п'ять голів в турнірі під егідою УЄФА.