Жорже Жезуш ухвалив важливе рішення на тлі конфлкту з Роналду

Португальський форвард залишив розташування національної команди перед грою з Данією

Тренер збірної Португалії Жорже Жезуш погодився на зустріч з форвардом Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на A Bola.

Фахівець готовий зустрітись з 41-річним футболістом, який залишив розташування команди після того, як не потрапив до заявки на гру з Данією (2:1).

У Федерації футболу Португалії тепер очікують на відповідь Роналду, оскільки бачать у зустрічі єдиний можливий варіант не допустити остаточного розриву стосунків між гравцем та командою.

Кріштіану Роналду провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з націоональною командою форвард завоював Євро-2016, а також дві Ліги націй (2019, 2025).

Збірна Португалії є лдером квартету з Уельсом, Данією та Норвегією – в актиі команди Жорже Жезуша дев'ять зароблених пунктів.

Раніше Жорже Жезуш прокоментував ситуацію з Кріштіану Роналду.