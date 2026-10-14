«Манчестер Сіті» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів

Фаворити турніру зустрінуться на Туманному Альбіоні

Сьогодні, 14 жовтня 2026 року, англійський «Манчестер Сіті» на стадіоні «Етіхад» прийме французький «Парі Сен-Жермен» у поєдинку другого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Манчестер Сіті» – ПСЖ

Шанси підопічних Енцо Марески на 13:40 14 жовтня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На домашній успіх «містян» запропоновано коефіцієнт 2,10. Зате на потенційну перемогу ПСЖ виставлено кеф 3,23. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 4,07. Натомість на бойову мирову (1:1) закладено коефіцієнт 8,20. Тим часом на тотал менше 2,0 запропоновано кеф 5,10.

Передматчевий стан команд

«Манчестер Сіті» розпочав основний раунд із перемоги над португальським «Порту» (2:0). Дубль оформив форвард Голанд. А минулої неділі команда Марески оформила шосту звитягу поспіль в англійській Прем'єр-лізі, розгромивши «Ліверпуль» (3:0). Голами відзначилися той же Голанд, вінгер Доку та півзахисник Шеркі.

«Парі Сен-Жермен» стартував у головному єврокубку з розгрому братиславського «Слована» (6:1). М'ячі забили форвард Дембеле (дубль), нападник Торрес (хет-трик) і хавбек Руїс. Минулої суботи французький гранд переграв «Ле-Ман» (3:1) у Лізі 1. Голи до свого активу записали оборонець Бералдо, який реалізував одинадцятиметровий, вінгер Кварацхелія і нападник Акліуш.

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Орієнтовні склади команд

«Манчестер Сіті»: Доннарумма – Нунеш, Геї, Діаш, Гвардіол – Фернандес, Андерсон – Семеньйо, Фоден, Шеркі – Голанд

ПСЖ: Сафонов – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

Історія очних зустрічей

Раніше суперники зіграли вісім поєдинків. Перевага на боці «містян» – чотири перемоги. Натомість «Парі Сен-Жермен» переміг англійський гранд лише двічі.

Останнє рандеву команд відбулося у сезоні 2024/25 Ліги чемпіонів. Тоді провідні команди Європи теж перетнулися в основному раунді турніру. Гору на «Парк де Пренс» узяв ПСЖ (4:2). Голи в складі господарів оформили нападник Дембеле, вінгер Баркола, хавбек Невеш і форвард Рамуш. У лавах «містян» забитими м'ячами відзначилися півзахисник Гріліш і нападник Голанд.

Де дивитися матч «Манчестер Сіті» – ПСЖ

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».