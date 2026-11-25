«Гірники» набрали чотири очки за чотири тури

Сьогодні, 25 листопада 2026 року, донецький «Шахтар» на стадіоні «Стемфорд Брідж» у Лондоні зустрінеться зі стамбульським «Фенербахче» в поєдинку п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Шанси команд на перемогу

Однозначного лідера симпатій на 12:45 25 листопада немає, переконані фахівці GGBET. На домашній успіх «гірників» запропоновано коефіцієнт 2,80. Натомість потенційну перемогу турецького гранда оцінено кефом 2,55. На підсумкову нічию виставлено бал 3,56. Тим часом на впевнену перемогу «Шахтаря» (2:0) закладено коефіцієнт 11,50. Зате на тотал більше 3,0 запропоновано кеф 2,30.

Передматчевий стан суперників

У попередньому турі змагань підопічні Арди Турана поступилися лісабонському «Спортінгу» (0:1). А в позаминулому турі гірники зазнали поразки від міланського «Інтера» (0:1). Шахтар набрав чотири очки в турнірі.

Натомість «Фенербахче» в четвертому турі Ліги чемпіонів здолав англійський «Ліверпуль» (3:2). Голами відзначилися нападник Грінвуд, оборонець Браун і форвард Мурікі. Перед цим «жовті канарки» розписали нічию з празькою «Славією» (2:2). Забиті м'ячі оформили вінгер Айдин і той же Грінвуд.

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Орієнтовні склади команд:

«Шахтар»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Назарина – Аліссон, Очеретько, Гомес, Невертон – Мейрелліш

Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Назарина – Аліссон, Очеретько, Гомес, Невертон – Мейрелліш «Фенербахче»: Едерсон – Семеду, Шкріняр, Оппонг, Браун – Юксек, Гендузі, Канте – Грінвуд, Кахведжі, Мурікі

Історія очних зустрічей «гірників» і «жовтих канарок»

Турнірні шляхи команд перетнуться втретє. «Шахтар» жодного разу не програв турецькому гранду. До свого активу «гірники» раніше записали виїзну нічию і домашню перемогу.

Суперники зустрілися у кваліфікації Ліги чемпіонів 2015/16. «Фенербахче» не зміг перемогти вдома (0:0). Натомість на «Арені Львів» сильнішим був «Шахтар» (3:0). Голи оформили форвард Гладкий, оборонець Срна та нападник Тейшейра.

Де дивитися матч Ліги чемпіонів сезону 2026/27 «Шахтар» – «Фенербахче»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».