Невдалий дебют Тутєрова: «Борнмут» переграв «Сандерленд» в матчі АПЛ

Еванілсон за дев'ять матчів забив три голи та віддав три асисти

«Борнмут» паралельно з АПЛ виступає у Лізі Європи, де вже здобув дві перемоги

18 жовтня відбувся матч сьомого туру чемпіонату Англії між «Борнмутом» та «Сандерлендом». Про це повідомляє «Главком».

Зустрілись команди у місті Борнмут на стадіоні «Дін Корт».

Початок гри вийшов надуспішним для «вишень»: на шостій хвилині команду Марко Розе уперед вивів Маркус Таверньє, а за 11 хвилинчервону катку отримав захисник господарів Кевін Дансо.

«Борнмут» контроював хід гри майже увесь поєдинок, у другому таймі зусиллями Еванілсона збільшив свою перевагу та здобув перемогу з рахунком 2:0.

У стартовому складі гостей вперше в рамках АПЛ вийшов Тімур Тутєров. Він проів на полі 59 хвилин, без результативних дій.

«Борнмут» з шістьома очками йде 15-м. «Сандерленд» має в своєму активі чотири пункти та посідає 19-ту позицію.

Англійська Прем'єр-ліга. Сьомий тур

«Борнмут» – «Сандерленд» – 2:0

Голи: Таверньє, 6, Еванілсон, 49

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