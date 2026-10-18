Невдалий дебют Тутєрова: «Борнмут» переграв «Сандерленд» в матчі АПЛ
«Борнмут» паралельно з АПЛ виступає у Лізі Європи, де вже здобув дві перемоги
18 жовтня відбувся матч сьомого туру чемпіонату Англії між «Борнмутом» та «Сандерлендом». Про це повідомляє «Главком».
Зустрілись команди у місті Борнмут на стадіоні «Дін Корт».
Початок гри вийшов надуспішним для «вишень»: на шостій хвилині команду Марко Розе уперед вивів Маркус Таверньє, а за 11 хвилинчервону катку отримав захисник господарів Кевін Дансо.
«Борнмут» контроював хід гри майже увесь поєдинок, у другому таймі зусиллями Еванілсона збільшив свою перевагу та здобув перемогу з рахунком 2:0.
У стартовому складі гостей вперше в рамках АПЛ вийшов Тімур Тутєров. Він проів на полі 59 хвилин, без результативних дій.
«Борнмут» з шістьома очками йде 15-м. «Сандерленд» має в своєму активі чотири пункти та посідає 19-ту позицію.
Англійська Прем'єр-ліга. Сьомий тур
«Борнмут» – «Сандерленд» – 2:0
- Голи: Таверньє, 6, Еванілсон, 49
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