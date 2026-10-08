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Матір Кріштіану Роналду прокоментувала скандал у збірній Португалії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Матір Кріштіану Роналду прокоментувала скандал у збірній Португалії
Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії
фото: Getty Images

Долорес Авейру: Мій син міг піти через парадні двері, а пішов через задній вхід

Долорес Авейру, мати форварда Кріштіану Роналду, розповіла про телефонну розмову із сином після того, як він самовільно залишив збірну Португалії з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV 7 Dias.

«Мені сумно. Мій син міг піти через парадні двері, а пішов через задній вхід. Але нічого страшного, бог подбає про нього. Я трохи поплакала. Це корисно, щоб скинути з себе вантаж. Ми маємо впоратися з цим.

Він сказав мені: «Мамо, не хвилюйся, я скажу правду, коли ми всі разом». І я відповіла: «Добре, сину, розберися з цим». Я сказала йому зберігати спокій, але, що вдієш, він прийняв своє рішення. Побачимо, що буде. 

Нічого страшного, він багато дав Португалії. Він завжди був героєм для Португалії. Його не оцінюють гідно», – заявила Долорес Авейру.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Португалії з футболу Жорже Жезуш розповів, що готовий повернути Кріштіану Роналду назад до національної команди.

Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії.

«Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Португальської футбольної федерації я вирішив залишити розташування команди. Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які змусили мене залишити збірну, якій я завжди віддавався. Зараз настав час побажати удачі Португалії та всім моїм партнерам по команді без винятку», – написав Роналду.

Напруження між футболістом і Жорже Жезусом виникло після матчу з Норвегією. Перед грою тренер попередив капітана, що планує дати йому відпочинок у двох наступних матчах у рамках програми дозування навантажень. Подібний план стосувався також Бруну Фернандеша.

Однак під час зустрічі з Норвегією Роналду відправили розминатися. Футболіст очікував, що вийде на поле, але цього не сталося. На 81-й хвилині Жезус випустив Трінкау, а не капітана. 

«Не настав момент, щоб він вийшов», – пояснив рішення тренер.

Португальська федерація організувала зустріч Роналду та Жезуса в Копенгагені, щоб врегулювати ситуацію. Однак після пресконференції наставника конфлікт отримав новий розвиток.

Жезус заявив, що не бачить серйозної проблеми у відносинах із капітаном і заперечив, що той відмовлявся тренуватися. За словами тренера, під час розмови Роналду сказав: «Я тут, щоб ви вирішували. Якщо хочете, щоб я грав, я гратиму. Якщо хочете, щоб я був на трибунах, я піду на трибуни».

Нагадаємо, 6 жовтня Роналду зробив заяву, в якій розповів про власну версію подій у збірній Португалії.

Теги: Кріштіану Роналду футбол

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