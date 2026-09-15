«Інтер» втратив двох провідних футболістів на битву лідерів чемпіонату Італії

«Нерадзуррі» мають кадрові проблеми перед візитом до столиці

Оборонець Джон Стоунз і півзахисник Хакан Чалханоглу потрапили в лазарет міланського «Інтера». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Даніеле Марі.

Турок травмувався напередодні поєдинку 4-го туру Серії A проти «Удінезе» (5:3). Натомість англійський центрбек вийшов у старті на «зебр». Утім, він зазнав ушкодження у другому таймі та був замінений на 62-й хвилині.

Обидва виконавці зазнали легких м'язових ушкоджень. Водночас Чалханоглу та Стоунз не допоможуть «нерадзуррі» в прийдешньому поєдинку італійської першості. «Інтер» зустрінеться зі столичною «Ромою» 19 вересня на виїзді.

Міланці та римляни наразі ділять лідерство в Серії A. Обидва колективи оформили по чотири перемоги та поки не втратили жодного очка. У попередньому сезоні «нерадзуррі» здобули дві перемоги над «Ромою» (1:0, 5:2).

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.