Ліонель Мессі назвав 10 майбутніх зірок футболу

Ліонель Мессі оприлюднив імена, за якими варто слідкувати футбольним вболівальникам

Легендарний аргентинський нападник Ліонель Мессі в рамках кампанії «Messi +10» вибрав 10 майбутніх зірок футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca

Чоловічий футбол

Томас Аранда («Бока Хуніорс», Аргентина, 19 років)

Макс Дауман («Арсенал», Англія, 16 років)

Зейвієр Гозо («Крістал Пелас», США, 19 років)

Хесус Родрігес («Комо», Іспанія, 20 років)

Кес Сміт (АЗ, Нідерланди, 20 років)

Хільберто Мора («Тихуана», Мексика, 17 років)

Джан Узун («Айнтрахт» Франкфурт, Туреччина, 20 років)

Жіночий футбол

Хлоя Сарві («Челсі», Англія, 17 років)

Джованна Ваксман («Ліон», Бразилія, 17 років)

Лотта Шреде («Гамбург», Німеччина, 18 років).

«Adidas представив це покоління під слоганом «Наступний розділ починається тут». Мессі виступає ключовою фігурою кампанії. Це радше рекламний вибір молодих талантів, а не офіційний рейтинг, проте участь аргентинця миттєво перетворює кожне ім'я на об'єкт пильної уваги», – зазначає Marca.

Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча». Аргентинець чотири рази виграв Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, 7 жовтня відбувся товариський матч між збірними Аргентини та Беніну.

Команди зустрілись у столиці Аргентини Буенос-Айрес на «Естадіо Монументаль».

Цей матч став прощальним у складі збірної для Ліонеля Мессі. За свою кар'єру на рівні національних команд він зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 69 асистів.

У матчі з Беніном легендарний аргентинець прийняв участь у всіх забитих м'ячах своєї команди: відзначився одним голом з пенальті та двома асистами.