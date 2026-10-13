Ліонель Мессі назвав 10 майбутніх зірок футболу
Ліонель Мессі оприлюднив імена, за якими варто слідкувати футбольним вболівальникам
Легендарний аргентинський нападник Ліонель Мессі в рамках кампанії «Messi +10» вибрав 10 майбутніх зірок футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca
Чоловічий футбол
- Томас Аранда («Бока Хуніорс», Аргентина, 19 років)
- Макс Дауман («Арсенал», Англія, 16 років)
- Зейвієр Гозо («Крістал Пелас», США, 19 років)
- Хесус Родрігес («Комо», Іспанія, 20 років)
- Кес Сміт (АЗ, Нідерланди, 20 років)
- Хільберто Мора («Тихуана», Мексика, 17 років)
- Джан Узун («Айнтрахт» Франкфурт, Туреччина, 20 років)
Жіночий футбол
- Хлоя Сарві («Челсі», Англія, 17 років)
- Джованна Ваксман («Ліон», Бразилія, 17 років)
- Лотта Шреде («Гамбург», Німеччина, 18 років).
«Adidas представив це покоління під слоганом «Наступний розділ починається тут». Мессі виступає ключовою фігурою кампанії. Це радше рекламний вибір молодих талантів, а не офіційний рейтинг, проте участь аргентинця миттєво перетворює кожне ім'я на об'єкт пильної уваги», – зазначає Marca.
Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча». Аргентинець чотири рази виграв Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, 7 жовтня відбувся товариський матч між збірними Аргентини та Беніну.
Команди зустрілись у столиці Аргентини Буенос-Айрес на «Естадіо Монументаль».
Цей матч став прощальним у складі збірної для Ліонеля Мессі. За свою кар'єру на рівні національних команд він зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 69 асистів.
У матчі з Беніном легендарний аргентинець прийняв участь у всіх забитих м'ячах своєї команди: відзначився одним голом з пенальті та двома асистами.
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