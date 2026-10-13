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Ліонель Мессі назвав 10 майбутніх зірок футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ліонель Мессі назвав 10 майбутніх зірок футболу
Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча»
фото: Getty Images

Ліонель Мессі оприлюднив імена, за якими варто слідкувати футбольним вболівальникам

Легендарний аргентинський нападник Ліонель Мессі в рамках кампанії «Messi +10» вибрав 10 майбутніх зірок футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca

Чоловічий футбол

  • Томас Аранда («Бока Хуніорс», Аргентина, 19 років)
  • Макс Дауман («Арсенал», Англія, 16 років)
  • Зейвієр Гозо («Крістал Пелас», США, 19 років)
  • Хесус Родрігес («Комо», Іспанія, 20 років)
  • Кес Сміт (АЗ, Нідерланди, 20 років)
  • Хільберто Мора («Тихуана», Мексика, 17 років)
  • Джан Узун («Айнтрахт» Франкфурт, Туреччина, 20 років)

Жіночий футбол

  • Хлоя Сарві («Челсі», Англія, 17 років)
  • Джованна Ваксман («Ліон», Бразилія, 17 років)
  • Лотта Шреде («Гамбург», Німеччина, 18 років).

«Adidas представив це покоління під слоганом «Наступний розділ починається тут». Мессі виступає ключовою фігурою кампанії. Це радше рекламний вибір молодих талантів, а не офіційний рейтинг, проте участь аргентинця миттєво перетворює кожне ім'я на об'єкт пильної уваги», – зазначає Marca.

Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча». Аргентинець чотири рази виграв Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, 7 жовтня відбувся товариський матч між збірними Аргентини та Беніну

Команди зустрілись у столиці Аргентини Буенос-Айрес на «Естадіо Монументаль».

Цей матч став прощальним у складі збірної для Ліонеля Мессі. За свою кар'єру на рівні національних команд він зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 69 асистів.

У матчі з Беніном легендарний аргентинець прийняв участь у всіх забитих м'ячах своєї команди: відзначився одним голом з пенальті та двома асистами.

Теги: футбол Ліонель Мессі

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