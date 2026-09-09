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Зірку «Боруссії» терміново доправили до лікарні після матчу Ліги чемпіонів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Зірку «Боруссії» терміново доправили до лікарні після матчу Ліги чемпіонів
Константінос Карецас провів на полі менше 30 хвилин перед тим, як йому стало погано
фото: Imago

18-річний грецький нападник Константінос Карецас був змушений достроково залишити поле у матчі «Боруссії» Дортмунд проти «Вільярреала» в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BVB Buzz.

Карецас провів на полі лише 27 хвилин. Він віддав м'яч партнеру, після чого сів на газон, а невдовзі ліг на поле. Медичний штаб «Боруссії» надав йому допомогу, після чого гравця винесли з поля на ношах. У клубі заявили, що футболіст почувається настільки добре, наскільки це можливо за таких обставин.

«Константінос Карецас був змушений залишити поле у грі проти «Вільярреала» через проблеми з кровообігом», – йдеться у заяві дортмундців. За інформацією німецького Bild, напередодні матчу грек пропустив тренування через втому.

Карецас приєднався до «Боруссії» лише минулого місяця. Німецький клуб заплатив за нього бельгійському «Генку» близько 27 млн фунтів. Ще один грецький новачок дортмундців Янніс Константеліас перейшов за схожу суму, але отримав розрив хрестоподібної зв'язки вже у дебютному матчі. Через його травму «Боруссія» орендувала в «Арсенала» Ітана Нванері.

Саме Нванері вийшов на заміну Карецасу у зустрічі з «Вільярреалом». Дортмундці зрештою здобули перемогу з рахунком 3:2. Ренату Вейга забив у власні ворота, а Сантьяго Моуріньйо зрівняв рахунок. У заключні десять хвилин Серу Гірассі двічі вразив ворота суперника та приніс «Боруссії» перемогу, хоча в компенсований час господарі ще раз відзначилися автоголом.

Нагадаємо, що один з лідерів «Баварії» втратив свідомість під час товариської гри. На 83-й хвилині гри Мусіала почав падати на газон, проте його підхопив партнер по команді Ісмаель Сайбарі. Відразу після цього на поле вибігли лікарі, які надали одному з лідерів «Баварії» допомогу.

Після цього Мусіала вдруге за три дні знепритомнів під час товариського матчу «Баварії». Мусіала провів на полі лише вісім хвилин після виходу на заміну і був змушений достроково завершити зустріч. Він з'явився на полі на 61 хвилині, але вже на 69 хвилині йому стало погано. Після втрати свідомості гравцю надали допомогу лікарі, після чого гравець залишив поле у ​​їхньому супроводі.

Теги: ФК Боруссія (Дортмунд) НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

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