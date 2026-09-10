«Нива» Вінниця – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Кубка України

Андрій Ярмоленко ще не забивав у цьому сезоні

Чинний володар трофею розпочне захист титулу

Сьогодні, 10 вересня, вінницька «Нива» зустрінеться з київським «Динамо» в рамках 1/16 фіналу Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Нива» Вінниця – «Динамо»

Шанси столичного гранда на 10:40 10 вересня виглядають переконливішими, стверджують букмекери GGBET. На ймовірну перемогу вінничан закладено коефіцієнт 19,31. Зате на потенційну звитягу «Динамо» запропоновано кеф 1,12. На нічию в основний час виставлено бал 8,39. Серйозний розрив і щодо проходу в 1/8 фіналу. Путівку в наступний раунд для «Ниви» оцінено коефіцієнтом 9,32. Тим часом на турнірний поступ команди Ігоря Костюка закладено кеф 1,04. Натомість на тотал більше 3,5 запропоновано бал 1,96.

Передматчевий стан команд

«Зелено-білі» в нинішньому сезоні змагаються у групі А Другої ліги. Там підопічні Юрія Ярошенка йдуть третіми, набравши вісім очок у п'яти турах. Натомість в 1/32 фіналу Кубка України «Нива» переграла львівський «Рух» (2:2, пенальті – 4:3). Забитими м'ячами відзначилися півзахисник Власенко та оборонець «жовто-чорних» Кислянка (автогол). У серії одинадцятиметрових влучними були оборонці Мороз і Борячук, хавбек Калінін і нападник Мендес Ріела.

«Динамо» розпочинатиме виступ у національному турнірі. Підопічні Костюка завершили похід у єврокубках, а в Прем'єр-лізі набрали сім пунктів у чотирьох матчах. Після несподівано фіаско з чернівецькою «Буковиною» (0:3) в останній день літа кияни не змогли реабілітуватися у протистоянні з черкаським ЛНЗ (0:0). Остання перемога «біло-синіх» датована серединою серпня – над ковалівським «Колосом» (2:1). Голи оформили форвард Пономаренко та хавбек Бражко.

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Історія очних зустрічей

Раніше команди зіграли 10 матчів. Столичний гранд оформив вісім перемог. Натомість «зелено-білі» відсвяткували одну звитягу та зуміли звести внічию ще один поєдинок.

Двічі шляхи суперників перетиналися у Кубку України. У сезоні 1995/96 «Динамо» здолало вінничан у фіналі (2:0). «Нива» взяла реванш у наступному розіграші, перегравши «біло-синіх» у рамках 1/8 фіналу (0:0, пенальті – 4:3).

Де дивитися матч «Нива» Вінниця – «Динамо»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 15:30 за київським часом.