Сьогодні, 28 листопада, київське «Динамо» зустрінеться з одеським «Чорноморцем» у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз на матч «Динамо» – «Чорноморець»

Лідером симпатій на 9:50 28 листопада став столичний гранд, вважають фахівці GGBET. На домашню перемогу «Динамо» закладено коефіцієнт 1,23. Зате ймовірну звитягу «моряків» оцінено кефом 6,66. На підсумкову нічию виставлено бал 6,65. Тим часом на розгромний успіх «біло-синіх» (3:0) запропоновано коефіцієнт 11,78. Натомість на тотал більше 2,5 закладено кеф 2,09.

Передматчевий стан команд

У попередньому турі команда Мацея Кендзьорека переграла київську «Оболонь» (4:2). Голами відзначилися оборонець Кендзьора, форвард Мунгенге, вінгер Огундана та хавбек Шапаренко. Перед міжнародною паузою «Динамо» розійшлося миром із донецьким «Шахтарем» (0:0).

Натомість «Чорноморець» у понеділок програв «Епіцентру» з Кам'янця-Подільського (0:1). Перед цим підопічні Романа Григорчука зазнали поразки від «Кудрівки» (0:1). Наразі «моряки» йдуть над зоною вильоту, набравши дев'ять очок за 12 поєдинків.

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 55 матчів у Прем'єр-лізі. Столичний гранд оформив 39 перемог. «Моряки» перемогли сім разів, а ще дев'ять поєдинків завершилися нічиїми.

У позаминулому сезоні «Динамо» оформило домашню перемогу над одеситами (3:1). Натомість на виїзді «біло-сині» обмежилися мировою (1:1). Найкращим бомбардиром протистояння залишається киянин Ярмоленко (14 голів).

Де дивитися матч «Динамо» – «Чорноморець»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах. Традиційно домашні матчі «Динамо» також у прямому ефірі транслює телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.