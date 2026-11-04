«РБ Лейпциг» та «Манчестер Сіті» влаштували справжнє шоу в Лізі чемпіонів

Переможець матчу визначився наприкінці поєдинку

«Манчестер Сіті» переміг у виїзному матчі «РБ Лейпциг» у межах четвертого туру Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

«Манчестер Сіті» зі старту очікувано забрав м'яч під свій контроль, однак територіальна перевага не означала, що команда спокійно почувалася біля власних воріт. «РБ Лейпциг» регулярно знаходив можливості для швидких випадів і змушував Доннарумму вступати в гру. Зокрема, на восьмій хвилині Шеркі ледь не відкрив рахунок, а згодом італійський голкіпер двічі рятував англійців після ударів Баумгартнера та Нуси. Особливо небезпечним був постріл останнього на 15-й хвилині, який Доннарумма витягнув із-під поперечини.

«Містяни» відповіли власними нагодами, проте реалізація теж підводила. Фоден на 36-й хвилині не влучив у ворота після добивання, а за мить гостям усе ж вдалося відкрити рахунок. Після чергової атаки «Сіті» Кастелло Люкеба невдало підставив ногу та зрізав м'яч у власні ворота. До перерви Голанд мав шанс подвоїти перевагу, але його удар головою не став проблемою для Вандервордта.

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Після відпочинку «Лейпциг» не просто додав обертів, а й швидко покарав суперника за проблеми в обороні. На 47-й хвилині Доннарумма витягнув складний удар Баумгартнера, проте вже на 49-й Рідле Баку пробив із гострого кута та застав голкіпера зненацька. Ба більше, на 55-й хвилині німці могли виходити вперед, але Доннарумма врятував після удару того ж Баку. «Манчестер Сіті» на це відповів своїм моментом Голанда, який також не переграв воротаря.

Згодом «Сіті» вдалося повернути перевагу завдяки голу Енцо Фернандеса після навісу Ндіає. Але лідерство протрималося лише три хвилини, адже Нкунку чудовою передачею знайшов Нусу у штрафному майданчику, і той точним ударом зробив рахунок 2:2. Після цього «Лейпциг» продовжував створювати проблеми обороні англійців. На 73-й хвилині Гоміс уже майже переграв Доннарумму, але захисник «Сіті» виніс м'яч із лінії воріт.

І все ж вирішальне слово залишилося за гостями: на 78-й хвилині Андерсон вивів Голанда на порожні ворота, і норвежець не схибив. Наприкінці Раум міг урятувати «Лейпциг», але його удар зі штрафного прийняла на себе поперечка. Тож «Манчестер Сіті» здобув перемогу в важкому матчі, де господарі цілком могли розраховувати на більше, ніж третя поразка у Лізі чемпіонів поспіль.

Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27. Четвертий тур

«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сіті» 2:3 (0:1)

Голи: Баку (49), Нуса (61) – Люкеба (автогол, 37), Фернандес (58), Голанд (78)

Нагадаємо, що несподіваний герой «Манчестер Сіті» став гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів.