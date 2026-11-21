Через густий туман літак «Роми» зіткнулася із футболістами та тренерським штабом не зміг здійснити посадку в запланованому аеропорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tutto Mercato.

За початковим планом, делегація римського клубу на чолі з головним тренером Джан П'єро Гасперіні мала здійснити прямий чартерний переліт до Парми, щоб мінімізувати час у дорозі перед грою. Однак у плани «вовків» втрутилася негода: через густий туман та критично обмежену видимість місцевий аеропорт не зміг прийняти борт. Заради безпеки пасажирів екіпаж ухвалив рішення змінити курс та перенаправити літак до найближчого запасного аеродрому в Болоньї, де лайнер успішно приземлився.

Після проходження всіх необхідних процедур в аеропорту гравці, тренерський штаб та персонал «Роми» пересіли на клубний автобус і подолали решту шляху (близько 100 кілометрів) наземним транспортом. Хоча через вимушену зміну маршруту римлянам довелося витратити на дорогу значно більше часу, ніж передбачалося графіком, цей форс-мажор мав суто технічний та логістичний характер і не вплинув на настрій усередині колективу.

Поєдинок 12-го туру італійської Серії А між «Пармою» та «Ромою» відбудеться сьогодні, 21 листопада, на стадіоні «Енніо Тардіні». Для обох команд ця зустріч стане першим випробуванням після листопадової міжнародної паузи на матчі національних збірних, тож суперники будуть максимально вмотивовані розпочати новий відрізок сезону з перемоги та набрати важливі очки в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що літак збірної Аргентини затримали в Нью-Йорку після Чемпіонату світу 2026.