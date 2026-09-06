В УПЛ змінився лідер: підсумки п'ятого туру Чемпіонату України з футболу

Після центрального матчу туру у Львові «Карпати» втратили своє перше місце

В Українській Прем'єр-Лізі підійшов до завершення п'ятий ігровий тиждень, під час якого на горі турнірної таблиці відбулися суттєві зміни. Про це повідомляє «Главком».

Результати матчів

Головною грою туру стала зустріч чинного чемпіона «Шахтаря» з лідером турнірної таблиці «Карпатами». Львів’яни відкрили рахунок уже на 12-й хвилині завдяки голу Назарія Русина, однак донеччани зуміли переламати хід матчу завдяки голам від Луки Мейрелліша й Аліссона та здобули перемогу з рахунком 2:1, яка підняла їх на друге місце.

Але найбільше втратою очок «Карпатами» скористалося «Полісся», яке розгромило «Кудрівку» у хаотичному матчі. Житомирська команда відзначилася голом на першій хвилині і була попереду з рахунком 2:1. Після цього пролунав сигнал повітряної тривоги і початок матчу суттєво відклався. Це суттєво дезорієнтувало «Кудрівку», яка після повернення на поле пропустила тричі і фінальний рахунок склав 5:1 на користь житомирців. Завдяки цьому житомирська команда піднялася на вершину таблиці, де наразі перебуває разом із «Шахтарем». Обидва клуби мають по 12 очок, але в особистій зустрічі «Полісся» перемогло «Шахтар», тому саме колектив Руслана Ротаня йде першим.

Найбільш розгромним поєдинком туру стала зустріч «Харкова» проти «Оболоні». Долю матчу вирішив перший тайм, де харків'яни знищили суперників, відзначившись одразу п'ятьма голами (5:0).

П’ять матчів туру завершилися нічиїми, причому у трьох із них команди не забили жодного м’яча. «Динамо» та ЛНЗ, «Чорноморець» і «Лівий Берег», а також «Епіцентр» і «Буковина» завершили свої зустрічі з однаковим рахунком 0:0.

Найбільш результативною нічиєю став поєдинок «Кривбаса» та «Колоса», в якому команди обмінялися двома голами (2:2).

Наступний тур почнеться 11 вересня матчем «Колоса» проти «Карпат». У більшості матчів фаворити є яскраво вираженими, тому найбільш конкурентним на папері виглядає протистояння «Кривбасу» проти «Харкова».

Українська Прем'єр-ліга 2026/27. П'ятий тур

Голи: Велетень (1), Думанюк (автогол, 42), Краснопір (71, 76), Леандру Андраде (87) – Верлі (45+2)

Голи: Ітодо (7, 45+1), Парако (13), Забергджа (15), Крупський (24)

Голи: Шевченко (28), Вілівальд (66) – Климчук (38), Тахірі (90+1)

Голи: Русин (12) – Лука Мейрелліш (25), Аліссон (67)

Голи: Шарай (22) – Єлавич (31)

Турнірна таблиця

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