Скандальний захисник «Реала» перенесе операцію

Хірургічне втручання чекає на Рауля Асенсіо

Захисник «Реала» Рауль Асенсіо буде прооперований 1 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу королівського клубу.

У гравця діагностовано стресовий перелом великогомілкової кістки правої ноги. Термін відновлення 23-річного футболіста залишається невідомим.

На початку вересня його позбавили водійських прав за водіння у нетверезому стані, а також виправдали у справі про поширення інтимного відео.

Дебютував за «Реал» Рауль Асенсіо 9 листопада 2024 року у грі з «Осасуною». На рахунку іспанця 80 матчів у футболці вершкових, два голи та три асисти. У поточному сезоні захисник на поле не виходив через травму.

«Реал» з 15 очками йде на третьому місці урнірної таблиці Ла Ліги. У Лізі чемпіонів вершкові стартували з перемоги над «Інтером» (2:1).

До слова, КДК УАФ дискваліфікував півзахисника «Полтави» Олега Веремієнка на шість місяців за грубий фол.