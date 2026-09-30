Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Скандальний захисник «Реала» перенесе операцію

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Скандальний захисник «Реала» перенесе операцію
Іспанець є вихованцем вершкових
фото: Instagram Рауля Асенсіо

Хірургічне втручання чекає на Рауля Асенсіо

Захисник «Реала» Рауль Асенсіо буде прооперований 1 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу королівського клубу.

У гравця діагностовано стресовий перелом великогомілкової кістки правої ноги. Термін відновлення 23-річного футболіста залишається невідомим.

 На початку вересня його позбавили водійських прав за водіння у нетверезому стані, а також виправдали у справі про поширення інтимного відео.

Дебютував за «Реал» Рауль Асенсіо 9 листопада 2024 року у грі з «Осасуною». На рахунку іспанця 80 матчів у футболці вершкових, два голи та три асисти. У поточному сезоні захисник на поле не виходив через травму.

«Реал» з 15 очками йде на третьому місці урнірної таблиці Ла Ліги. У Лізі чемпіонів вершкові стартували з перемоги над «Інтером» (2:1).

До слова, КДК УАФ дискваліфікував півзахисника «Полтави» Олега Веремієнка на шість місяців за грубий фол.

Теги: ФК Реал (Мадрид)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіліан Мбаппе повернеться в клуб із травмою
Мбаппе отримав медичний діагноз після травми в Лізі націй
26 вересня, 21:28
Джуд Беллінгем входить в тривалі плани «вершкових»
«Реал» запропонує лідеру команди новий контракт – ЗМІ
24 вересня, 11:29
Федеріко Вальверде ненадовго потрапив у лазарет
Капітан «Реала» отримав діагноз після травми в дербі Мадрида
22 вересня, 14:24
«Атлетіко» йде другим у чемпіонаті Іспанії
«Атлетіко» здолав «Реал» у мадридському дербі
20 вересня, 19:34
Ямалю не подобається дивитися матчі «Баварії»
Ямаль пояснив, чому стежить за матчами «Реала»
19 вересня, 12:37
Королівський клуб належить до традиційних фаворитів турніру
«Реал» – «Інтер». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів Реклама
8 вересня, 16:15
Укранець ризикує пропустити поєдинок з «Інтером»
Андрій Лунін пропустив тренування «Реала» перед грою з «Інтером» через хворобу
7 вересня, 19:46
Рауль Асенсіо нетверезим сів за кермо
Футболіста «Реала» позбавили водійських прав на вісім місяців через водіння у нетверезому стані
2 вересня, 18:43
Антоніо Рюдігер зосередиться на виступах за клуб
Ветеран «Реала» завершив кар'єру в європейській збірній
1 вересня, 19:49

Футбол

Скандальний захисник «Реала» перенесе операцію
Скандальний захисник «Реала» перенесе операцію
Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, заявив, що поїде на стажування в Італію
Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, заявив, що поїде на стажування в Італію
КДК УАФ дискваліфікував півзахисника «Полтави» на шість місяців за грубий фол (відео)
КДК УАФ дискваліфікував півзахисника «Полтави» на шість місяців за грубий фол (відео)
Президент Федерації футболу Угорщини прокоментував чутки про пошук нового тренера
Президент Федерації футболу Угорщини прокоментував чутки про пошук нового тренера
Спортдиректор загребського «Динамо» заявив, що клуб готовий зіграти з командою з Росії
Спортдиректор загребського «Динамо» заявив, що клуб готовий зіграти з командою з Росії
Збірна України U19 вдев'ятьох здолала Шотландію у товариському матчі
Збірна України U19 вдев'ятьох здолала Шотландію у товариському матчі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
84K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова
34K
Міністри приходять і йдуть, а Василь Васильович залишається. Секрет вічного генерала МВС

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Сьогодні, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua